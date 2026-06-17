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스포츠 야구

마이티마우스, 삼성라이온즈파크서 탈골 댄스…승요 등극에 야구팬 환호

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 17. 11:10

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마이티마우스
/마이티마우스 인스타
힙합 듀오 마이티마우스가 대구 삼성라이온즈파크를 찾아 열정적인 춤으로 야구팬들의 시선을 사로잡았다.

마이티마우스는 지난 17일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기를 직관했다. 경기 휴식 때 진행된 야구장 댄스타임에서 전광판에 포착된 두 사람은 자리에서 일어나 자신들의 노래 톡톡에 맞춰 열정적인 춤을 선보이며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

이 모습은 관중들의 큰 환호를 받았다.

이후 마이티마우스는 공식 인스타그램을 통해 야구장 방문 소감을 전했다.

마이티마우스는 "어깨는 거의 탈골~~ 승리삼촌둘! 너무 즐거웠던 야구 직관!!"이라는 글을 남겼다.

삼성 라이온즈 팬들도 댓글을 통해 "너무 반가웠어요 ! 승요 축하드려요", "찾았다 우리 승요", "티비 중계에 나오셨어요. 어? 하면서 봤는데 마이티마우스가 맞았어" 등의 반응을 보이며 반가움을 드러냈다. 또 "승요 감사합니다", "우리 승요", "응원합니다" 등 삼성의 승리를 이끈 '승리 요정'이라는 의미의 '승요' 별명도 이어졌다.

이날 삼성 라이온즈는 키움 히어로즈를 4-1로 꺾고 홈팬들 앞에서 승리를 거뒀다.
정아름 기자

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