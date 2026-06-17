익산시, 디지털·친환경·복지 방역 ‘3박자’…모기·진드기 선제 대응

실시간 모기 감시체계 가동…하절기 철통 방역 돌입

0_이진윤 익산시 보건소장 브리핑 모습 (2) 0 이진윤 익산시 보건소장이 첨단기술을 활용한 종합 방역체계를 설명하고 있다. /익산시

전북 익산시가 기후변화로 증가하는 모기와 진드기 등 위생해충으로부터 시민 건강을 보호하기 위해 첨단 기술을 활용한 하절기 종합 방역 체계 운영에 나섰다.익산시는 시민들이 안전하고 쾌적한 여름을 보낼 수 있도록 '과학 방역', '친환경 방역', '복지 방역'을 연계한 종합 방역 대책을 본격 추진한다고 17일 밝혔다.시는 우선 스마트 기술을 활용한 과학적 방제 시스템을 구축했다. 지역 내 주요 거점 9개에 '모기발생감시장비(DMS)'을 통해 실시간으로 모기 개체 수를 분석하고 감염병 매개 모기의 발생 추이를 모니터링한다.이를 통해 해충이 급증하는 상황이 발생하면 방역단이 즉각 현장으로 출동하는 상시 대응 시스템을 갖췄다.또 시민들이 자주 찾는 신규 조성 공원과 해충 민원이 잦은 취약 지역을 중심으로 야간 해충 포충기를 대폭 추가 설치해 야외 활동을 즐기는 시민들의 불편을 최소화할 예정이다.여기에 시는 시민 건강과 생태계 환경을 모두 고려한 친환경 방역 소독은 물고임 지역 등 해충의 원천이 되는 유충 서식지와 성충 방제를 병행해 마을 전역에서 실시된다.야외 활동 시 진드기 매개 감염병(SFTS 등) 예방을 위한 진드기 기피제 자동분사기도 주요 등산로와 산책로에서 정상 가동을 시작했다.특히 시는 이번 하절기에는 방역 사각지대에 놓이기 쉬운 거동 불편 장애인과 독거노인 등 취약계층을 위해 전문 소독업체와 연계한 '가정방문 홈방역 서비스'를 전격 지원한다.이진윤 익산시 보건소장은 "기후변화로 해충의 활동 시기가 빨라진 만큼 실시간 디지털 모니터링 시스템과 현장 맞춤형 홈방역을 통해 감염병 매개체를 철저히 차단하겠다"고 말했다.