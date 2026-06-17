HD현대삼호, 재활용률 86% 달성…ESG 경영 강화

글로벌 친환경 인증 제도 획득

폐기물 처리 비용 4.8억 절감

clip20260617134122 0 HD현대삼호 조선소 전경. /HD현대삼호

HD현대삼호가 국제 인증기관으로부터 '폐기물 매립 제로(Zero Waste to Landfill)' 인증을 획득하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화에 속도를 내고 있다. 지난해 태양광 발전설비를 도입한 데 이어 폐기물 감축과 자원순환 체계 고도화 성과까지 인정받으면서 친환경 경쟁력을 높이고 있다.17일 HD현대삼호에 따르면 회사는 최근 국제 인증기관인 로이드인증원으로부터 '폐기물 매립 제로' 국제 인증을 획득했다.'폐기물 매립 제로 인증'은 사업장에서 발생하는 폐기물의 재활용 비율을 평가해 등급을 부여하는 글로벌 친환경 인증 제도다. 재활용률이 80% 이상일 경우 인증을 받을 수 있다.HD현대삼호는 폐기물 재활용 확대를 위해 다양한 자원순환 활동을 추진해 왔다. 폐스티로폼을 재가공해 잉곳(Ingot)으로 활용하고, 폐합성수지를 친환경 원료와 순환에너지로 전환했다. 또 폐수 슬러지와 준설토 폐사를 무해화해 친환경 자재로 재활용하는 방안도 도입했다.이 같은 노력에 힘입어 HD현대삼호의 폐기물 재활용률은 2023년 78%에서 지난해 86%로 상승했다. 연간 매립·소각 폐기물 발생량은 8% 줄었으며, 폐기물 처리 비용도 약 4억8000만원 절감했다.HD현대삼호는 ESG 경영 강화를 위한 친환경 투자도 확대하고 있다. 지난해 태양광 발전설비를 도입해 사업장 내 재생에너지 활용을 늘렸으며, 자원순환 체계 고도화를 통해 환경 경영 수준을 지속적으로 높여가고 있다.회사는 오는 2027년까지 연간 폐기물 처리 비용 절감액을 7억원 수준으로 확대하고, 2030년까지 재활용률 90% 이상을 달성한다는 목표다.HD현대삼호 관계자는 "폐기물 감축과 자원 재활용 확대는 기업의 사회적 책임을 넘어 지속가능한 미래를 위한 필수 과제"라며 "앞으로도 친환경 기술 개발과 혁신경영 활동을 바탕으로 글로벌 조선업계의 ESG경영을 선도해 나가겠다"고 말했다.