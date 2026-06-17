학력 사각 없앤 SK하이닉스 채용 공고…“AI 활용경험 기술 하세요”

최태원 "인간·AI 연결 중요한 시대"

"실패 회복 탄력성이 경쟁력" 강조도

SK하이닉스-이천_2021년_01_회사_사진_2020 0 SK하이닉스 이천 캠퍼스. /SK하이닉스

SK하이닉스의 '채용 실험'은 학력 제한의 사각지대에 있는 유망 인재들을 모두 찾아내겠다는 절박함이 반영됐다. 단순히 진입 장벽을 낮추는 차원이 아니라 인공지능(AI) 산업에 걸맞은 요건을 갖췄으나 정형화된 학력 요건에서 벗어난 인물이 있다면 놓치지 않겠다는 의지다. 이는 우수 인재들을 묶어놓으려는 최근의 인사 실험에서도 그대로 드러난 바 있다. SK하이닉스는 지난해 성과급 체계를 개편하면서 상당한 보상을 보장했다. 신입사원 채용에서도 파격적인 제도를 시행하면서 최태원 SK그룹 회장이 강조한 일반인공지능(AGI) 시대의 인재 선별에 산업계의 관심이 모이고 있다.17일 SK하이닉스는 '4년제 학사 학위 이상 지원 가능'과 같은 학력 자격 요건을 삭제한 채용을 시작했다. SK하이닉스 채용 홈페이지에 올라온 공고를 보면 지원 자격은 단 2개다. 9월부터 정규 근무가 가능해야 하며, 병역필 또는 면제자로서 해외여행에 경력 사유가 없어야 한다. 장벽을 낮춘 것처럼 보이지만 사실은 AI 산업에서 시도하는 것을 두려워하지 않고 변화에 빠르게 적응할 수 있는 자세를 갖춘 인재를 골라야 하는, 전에 없던 실험이 될 것으로 보인다.SK하이닉스가 원하는 인재는 최태원 회장의 인재상에서 드러난다. 그는 앞으로 AI 산업이 요구하는 인재에 대해 실패했을 때의 회복 탄력성과 공감 능력을 주요 경쟁력으로 보고 있다고 밝힌 바 있다. 이번 채용 과정을 살펴보면 서류로도 드러나지 않는 지원자의 가치관, 문제 해결 능력, 직무 이해도 등을 평가하는 영상 인터뷰 등이 주요하게 작용할 것으로 보인다.SK 커리어 홈페이지에 따르면 현재 진행 중인 SK하이닉스 채용은 업무 관련 지적 능력과 상황 판단력 등을 측정하는 'SKCT'와 가치관, 문제 해결 능력, 직무 이해도 등을 영상 인터뷰로 평가하는 'A!SK'를 진행한다. 이어 8월에는 면접 전형을 진행하는데 '지원자의 가치관, 성격, 보유 역량 수준 등을 통해 지원자와의 진솔한 대화를 통해 종합적으로 검증' 한다는 설명이 기재돼 있다.또한 주요 질의응답을 통해 대학교 1학년에 재학 중인 사람도 지원할 수 있으며, 학력 입력 시 희망한다면 최종학력을 '고등학교 졸업'으로 선택해 지원해 달라고 안내했다.눈에 띄는 항목은 'AI 활용 경험'이다. 회사 측은 다가오는 AGI 시대를 대비해 AI를 활용해 실제 문제를 해결했던 경험을 소개해달라고 설명했다. 기술의 빠른 변화를 어떻게 수용해 자신의 업무나 일상에 적용했는지, 그 과정에서 프로젝트의 효율성을 높이거나 기존과 차별화된 방식으로 문제를 풀어나갔던 경험을 기재하는 항목이다.이는 최 회장이 최근 방송에서도 강조한 '제너럴리스트형 인재' 와도 맞닿아 있다. 최 회장은 "앞으로는 어떤 직업을 가졌느냐보다 인간과 AI를 어떻게 함께 활용하고 연결할 수 있느냐가 더 중요해진다"면서 인간과 AI가 공존하는 시스템과 사회를 설계할 수 있는 인재의 중요성이 커질 것이라고 주장했다.현재 채용 직무는 테크 연구개발(R&D)의 설계·소자·R&D 공정·프로덕트엔지니어링·IT 등이다.SK그룹은 인재 관리에 대한 실험을 꾸준히 해오고 있다. 최근에는 성과급 제도가 대표적이다. 지난 2012년에는 250여명 규모의 고졸 공채를 실시했는데, 당시 SK텔레콤은 SNS 활용능력만을 기준으로 '소셜 매니저' 직군의 인턴사원을 선발하기도 했다.