닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

보도자료

4월 은행 대출 연체율 0.61%…한 달 새 상승 전환

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260617010006099

글자크기

닫기

유수정 기자

승인 : 2026. 06. 18. 06:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

전월 말 대비 0.05%포인트 올라
신규 연체 증가·연체채권 정리 규모 감소 영향
'빚투'에 5월 금융권 가계대출 급증
11일 서울의 한 시중은행. /연합뉴스
4월 국내 은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체기준)이 한 달 만에 다시 상승 전환했다. 지난 3월 연체율이 2월 말 대비 0.06% 하락했던 것과 대조된다.

18일 금융감독원에 따르면 지난 4월 말 기준 은행 대출 연체율은 0.61%로 전월 말 대비 0.05%포인트 상승했다.

기업대출 연체율은 0.74%로 전월 말보다 0.06%포인트 상승했다. 대기업대출 연체율은 0.22%로 전월 말과 같았으며, 중소기업대출 연체율은 0.90%로 0.09%포인트 올랐다.

중소기업대출 가운데 중소법인 연체율은 0.98%, 개인사업자대출 연체율은 0.78%로 각각 전월 말 대비 0.1%포인트, 0.07%포인트 상승한 것으로 나타났다.

가계대출 연체율은 전월 대비 0.02% 상승한 0.42%다. 이중 주택담보대출 연체율은 0.30%, 그 외 가계대출은 0.83%으로 집계됐다. 전월 말 대비 각각 0.01%포인트, 0.07%포인트 상승한 수준이다.

4월 중 신규연체 발생액은 2조9000억원, 신규 연체율은 0.12%다. 연체채권 정리규모는 1조6000억원이다.

금감원 측은 "연체율 상승 배경은 전월 말과 비교해 신규 연체가 2000억원 늘어나고, 연체채권 정리 규모가 2조7000억원 감소한 점이 영향을 미쳤다"며 "대내외 경제 불확실성 상존 속 은행의 선제적 손실흡수능력 확충을 유도할 방침"이라고 말했다.
유수정 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기