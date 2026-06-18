삼성서울병원, 美뉴스위크 선정 아·태 최고병원…암·호흡기·소화기 ‘3관왕’ 석권

암·호흡기 분야서 2024년부터 3년 연속 1위 수성

올해 신설된 소화기 분야서도 첫 평가에서 1위

ㅇ 0 삼성서울병원 암병원이 올해 발표한 2026 아웃컴즈북에 실린 암종별 5년 상대 생존율./삼성서울병원

ㅇㅇㅇ 0 흉강경으로 폐암 수술 중인 김홍관 삼성서울병원 폐식도외과 교수(사진 왼쪽 두 번 째)/삼성서울병원

삼성서울병원이 글로벌 시사 주간지 '뉴스위크(Newsweek)'가 17일(미국 현지시간 기준) 발표한 '2026 아시아-태평양 베스트 전문병원' 평가에서 암, 호흡기, 소화기 3개 분야 동시 1위를 달성하는 3관왕을 차지했다.18일 업계에 따르면 삼성서울병원은 암과 호흡기 분야에서는 2024년부터 3년 연속 1위를 수성했으며, 올해 신설된 소화기 분야에서도 첫 평가에서 곧바로 정상에 올랐다.이번 평가는 뉴스위크가 글로벌 조사업체 스타티스타(Statista Inc.)에 의뢰해 한국, 일본, 호주, 대만, 싱가포르 등 아시아·태평양 11개국 의료진의 평판도 조사와 국가별 의료인증, 환자자기평가도구(PROMs) 등을 종합한 결과다.암 분야에서 삼성서울병원은 지난해 뉴스위크 세계 순위에서 3위를 기록한 바 있다. 1·2위가 메모리얼 슬로언 케터링 암센터, MD앤더슨 암센터 등 미국 암 전문병원인 점을 감안하면 종합병원 기준 사실상 세계 1위다. 전체 암 환자 5년 생존율은 75.4%로 세계 최고 수준이다.호흡기 분야에서는 폐암 수술의 90% 이상을 로봇·흉강경 등 최소침습 방식으로 시행하고 있으며, 수술 후 30일 이내 사망률은 0.1% 수준이다. 삼성서울병원 폐암 환자의 생존율은 65.7%로 한국 평균(42.5%), 미국 평균(28.1%)을 크게 웃돈다.올해 신설된 소화기 분야에서도 첫 조사에서 1위를 기록했다. 식도암 수술의 89.3%를 최소침습 방식으로 시행했으며, 수술 후 30일 이내 사망률은 0%다. 식도암 5년 상대생존율은 62.5%로 국내(43.5%)와 미국(21.9%) 평균을 크게 상회한다. 췌장암 5년 상대생존율 역시 24.6%로 국내(17%), 미국(13.3%)보다 높은 수준이다.박승우 원장은 "중증·고난도 질환에 집중하며 연구와 진료의 질을 높인 결과"라며 "삼성서울병원이 가는 길이 의료의 새 기준이 될 수 있도록 미래 의료를 향한 도전을 지속하겠다"고 밝혔다.