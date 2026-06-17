기보, 상반기 P-CBO 2389억원 발행…기술중소기업 129곳 지원

기술중소기업 대상 직접금융 지원 강화

1.기술보증기금 본점 0 기술보증기금 전경/기보

기술보증기금(기보)은 기술중소기업이 직접금융 시장을 통해 자금을 조달할 수 있도록 올해 상반기 총 2389억원 규모의 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)을 발행했다고 17일 밝혔다.기보는 이번 P-CBO 발행을 통해 129개 기술중소기업에 자금을 지원했다. 특히 기업이 장기 자금을 안정적으로 확보하고 금리 변동성에 따른 금융비용 부담을 완화할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다고 설명했다.P-CBO는 자체 신용으로 자금조달이 어려운 기술중소기업이 신규 발행한 회사채를 유동화회사(SPC)가 인수한 뒤 이를 기초자산으로 발행하는 유동화증권을 말한다. 기보는 유동화 회사가 부담하는 채무에 대한 보증을 제공해 기술중소기업이 직접금융 시장에서 안정적으로 자금을 조달할 수 있도록 지원하고 있다.올해 발행된 P-CBO 가운데 1660억원은 신규자금 지원에 활용됐고 729억원은 기존 회사채 차환자금으로 사용됐다. 특히 신규 발행금액 중 275억원을 녹색자산유동화증권(G-ABS)으로 발행했다. 이를 통해 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy) 경제활동에 부합하는 12개 기업의 자금조달을 지원하며 녹색경제 활성화에도 힘을 보탰다.G-ABS는 기보와 기후에너지환경부, 한국환경산업기술원이 협력해 2024년부터 도입한 상품이다. 대상 기업은 1차년도에 최대 3%p의 이차보전 혜택을 받을 수 있다. 2·3차년도에는 1차년도 지원금액의 50% 수준까지 지원을 받을 수 있다.G-ABS 지원은 중소기업의 녹색 전환을 촉진하고 탄소중립 이행 기반을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다. 기보는 이번 발행에 이어 올해 하반기에도 기술중소기업과 녹색기업의 원활한 자금조달을 지원하기 위해 P-CBO를 추가 발행할 계획이다.김종호 기보 이사장은 "기보는 제3벤처붐 실현과 중소벤처기업의 성장 사다리 구축을 위해 맞춤형 정책 지원을 강화하고 있다"며 "기보는 앞으로도 중소벤처기업이 글로벌 기술경쟁력을 확보하고 지속적인 성장을 이어갈 수 있도록 혁신금융 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.