닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 청와대

트럼프 “한반도 문제 진전 위해 역할 할 것…李는 ‘강한 지도자’”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260617010006203

글자크기

닫기

홍선미 기자

승인 : 2026. 06. 17. 21:58

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

트럼프 대통령과 대화하는 이재명 대통령 부부
이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화를 나누고 있다./연합뉴스
주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스 에비앙을 순방 중인 이재명 대통령은 16일(현지시간) 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 주최 공식 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미동맹, 중동 정세 및 한반도 문제 등을 주제로 환담을 나눴다.

특히 이 대통령은 "중동 지역에 이어 한반도에서도 지속 가능한 평화가 정착될 수 있도록 관심과 관여를 기대한다"는 취지로 말했고, 이에 트럼프 대통령은 "한반도 문제 진전을 위해 자신으로서도 필요한 역할을 해 나가겠다"고 하며 강력한 의지를 표명했다는 설명이다.

트럼프 대통령은 한반도에서의 평화를 위한 기여 방안에 대해 고민하겠다고 하면서, 이와 관련해 이 대통령과 긴밀히 소통해 나가겠다고도 말했다.

오현주 국가안보실 3차장은 17일(현지시간) 스위스 제네바에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 열고 G7 행사장에서 두 정상이 나눈 대화를 소개하며 이 같이 밝혔다.

트럼프 대통령 옆자리에 앉은 이 대통령은 미국과 이란의 종전협상이 타결된 것을 환영하면서, 트럼프 대통령의 생일에 성공적 합의가 이뤄진 것에 대해 축하 인사를 건넸다고 한다.

또 이 대통령은 중동 지역에서의 평화 정착과 이란 핵문제 해결을 위한 트럼프 대통령의 노력을 평가했다.

두 정상은 호르무즈 해협 내 자유롭고 안전한 항행의 중요성에 대해서도 뜻을 같이 했고, 중동 지역 내 안정과 평화가 회복됨으로써 유가가 안정되고 경제가 회복될 것이라는 기대도 나눴다는 게 오 차장의 설명이다.

청와대 핵심 관계자는 이 대통령과 트럼프 대통령이 이란 재건 기금 조성에 한국이 참여하는 방안이 논의돼쌰는 질문에 "양 정상은 호르무즈의 자유로운 통항 원칙의 중요성에 의견을 같이했으며, 이 대통령은 이를 위해 미국을 포함한 모든 국제 사회의 노력에 실질적으로 기여하겠다는 의지와 역량이 있다는 점을 언급했다"는 입장만 내놨다.

두 정상은 굳건한 한미동맹을 토대로 한 한미일 협력의 중요성에 대해서 공감대를 이뤘다. 조선 분야 등에서의 호혜적인 협력 확대 방안에 대해서도 의견을 교환했다.

청와대 관계자는 "조선 분야를 포함한 한미 투자 합의의 경우 양 정상의 깊은 신뢰 하에 이행에 이견이 없는 상황"이라고 전했다.

아울러 트럼프 대통령은 이 대통령을 '강한 지도자'로 평가하는 등 양 정상이 함께 한반도와 지역의 평화와 안보에 기여해 나갈 수 있을 것이라는 기대감을 표명했다고 오 차장은 전했다.

오 차장은 "두 정상은 전날 만찬에 이어 이날 열린 초청국 환영행사에서도 기념촬영 후 환담을 나눈 데 이어, 공식 만찬 및 G7 정상회의 기간 중 여러 차례 접촉 기회를 갖고 각별한 친분과 신뢰를 확인했다"고 말했다.

이 대통령과 트럼프 대통령은 전날 만찬에 이어 이날 열린 초청국 환영행사에서도 기념촬영 후 환담을 나눴다. 전날 열렸던 음악회 후에도 두 정상은 잠깐 얘기를 나눴고, 이날 G7 확대회의 제2세션에도 함께 입장했다고 청와대는 설명했다.

대화하는 한-브라질 정상
이재명 대통령이 17일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 및 초청국 확대회담 2세션에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령와 대화하고 있다./연합뉴스
홍선미 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기