트럼프 “한반도 문제 진전 위해 역할 할 것…李는 ‘강한 지도자’”

트럼프 대통령과 대화하는 이재명 대통령 부부 0 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화를 나누고 있다./연합뉴스

대화하는 한-브라질 정상 0 이재명 대통령이 17일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 및 초청국 확대회담 2세션에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령와 대화하고 있다./연합뉴스

주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스 에비앙을 순방 중인 이재명 대통령은 16일(현지시간) 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 주최 공식 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미동맹, 중동 정세 및 한반도 문제 등을 주제로 환담을 나눴다.특히 이 대통령은 "중동 지역에 이어 한반도에서도 지속 가능한 평화가 정착될 수 있도록 관심과 관여를 기대한다"는 취지로 말했고, 이에 트럼프 대통령은 "한반도 문제 진전을 위해 자신으로서도 필요한 역할을 해 나가겠다"고 하며 강력한 의지를 표명했다는 설명이다.트럼프 대통령은 한반도에서의 평화를 위한 기여 방안에 대해 고민하겠다고 하면서, 이와 관련해 이 대통령과 긴밀히 소통해 나가겠다고도 말했다.오현주 국가안보실 3차장은 17일(현지시간) 스위스 제네바에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 열고 G7 행사장에서 두 정상이 나눈 대화를 소개하며 이 같이 밝혔다.트럼프 대통령 옆자리에 앉은 이 대통령은 미국과 이란의 종전협상이 타결된 것을 환영하면서, 트럼프 대통령의 생일에 성공적 합의가 이뤄진 것에 대해 축하 인사를 건넸다고 한다.또 이 대통령은 중동 지역에서의 평화 정착과 이란 핵문제 해결을 위한 트럼프 대통령의 노력을 평가했다.두 정상은 호르무즈 해협 내 자유롭고 안전한 항행의 중요성에 대해서도 뜻을 같이 했고, 중동 지역 내 안정과 평화가 회복됨으로써 유가가 안정되고 경제가 회복될 것이라는 기대도 나눴다는 게 오 차장의 설명이다.청와대 핵심 관계자는 이 대통령과 트럼프 대통령이 이란 재건 기금 조성에 한국이 참여하는 방안이 논의돼쌰는 질문에 "양 정상은 호르무즈의 자유로운 통항 원칙의 중요성에 의견을 같이했으며, 이 대통령은 이를 위해 미국을 포함한 모든 국제 사회의 노력에 실질적으로 기여하겠다는 의지와 역량이 있다는 점을 언급했다"는 입장만 내놨다.두 정상은 굳건한 한미동맹을 토대로 한 한미일 협력의 중요성에 대해서 공감대를 이뤘다. 조선 분야 등에서의 호혜적인 협력 확대 방안에 대해서도 의견을 교환했다.청와대 관계자는 "조선 분야를 포함한 한미 투자 합의의 경우 양 정상의 깊은 신뢰 하에 이행에 이견이 없는 상황"이라고 전했다.아울러 트럼프 대통령은 이 대통령을 '강한 지도자'로 평가하는 등 양 정상이 함께 한반도와 지역의 평화와 안보에 기여해 나갈 수 있을 것이라는 기대감을 표명했다고 오 차장은 전했다.오 차장은 "두 정상은 전날 만찬에 이어 이날 열린 초청국 환영행사에서도 기념촬영 후 환담을 나눈 데 이어, 공식 만찬 및 G7 정상회의 기간 중 여러 차례 접촉 기회를 갖고 각별한 친분과 신뢰를 확인했다"고 말했다.이 대통령과 트럼프 대통령은 전날 만찬에 이어 이날 열린 초청국 환영행사에서도 기념촬영 후 환담을 나눴다. 전날 열렸던 음악회 후에도 두 정상은 잠깐 얘기를 나눴고, 이날 G7 확대회의 제2세션에도 함께 입장했다고 청와대는 설명했다.