[백운산 오늘의 운세] 2026년 8월 1일

1 ●쥐띠

36년 오래전 문서가 재물로 변하는 시기다.

48년 불길한 운이 사라지니 기쁨이 가득하다.

60년 뜻대로 안 풀리니 짜증 나는 날이다.

72년 근심으로 인해 다투는 일이 생긴다.

84년 소원을 성취한다.

96년 희망하던 곳에 취업한다.

●소띠

37년 문서 계약으로 얼굴이 밝아진다.

49년 가족과 함께하니 근심이 사라진다.

61년 몸이 한결 가벼워진다.

73년 다시 건강해지니 지인이 눈시울을 적신다.

85년 서로 화합되는 날이다.

97년 합격자 발표를 듣고 환하게 웃게 된다.

●범띠

38년 짜증만 나니 조심해야 한다.

50년 비가 그치면서 마음이 포근해진다.

62년 서두르지 말고 도움을 요청한다.

74년 자녀들을 보니 힘이 저절로 생긴다.

86년 마음을 비우니 빠르게 성사된다.

98년 반가운 소식이 찾아온다.

●토끼띠

39년 짜증 난다고 화를 내면 일이 꼬인다.

51년 다툼 수가 있으니 일찍 귀가한다.

63년 만나기 싫은 사람을 만난다.

75년 공덕으로 큰 공사를 따낸다.

87년 노력하니 좋은 결과 있는 날이다.

99년 욕심을 많이 내니 일이 더 꼬인다.

●용띠

40년 모든 일이 내 뜻대로 이뤄진다.

52년 막히던 일들이 조금씩 풀린다.

64년 노력하면 안 되는 일은 없다.

76년 오랜 질병 조금씩 호전을 보인다.

88년 마음을 비우니 소원이 이뤄진다.

00년 즐거움 가득한 시간이 다가온다.

●뱀띠

41년 원하는 것을 먼저 얻게 된다.

53년 기분이 점점 좋아지니 즐겁다.

65년 바라던 대로 몸이 좋아진다.

77년 운수대통하니 존경을 받는 날이다.

89년 바쁘게 움직이는 하루다.

01년 잠도 잘 오고 음식도 최고의 맛이 되는 날이다.

●말띠

42년 운동하고 먹는 음식이 최고다.

54년 원하는 체중을 달성하니 기쁘다.

66년 운이 잘 따라 주는 날이다.

78년 가족과 화목이 깨질까 두려워진다.

90년 집안에 따뜻한 온기가 들어온다.

02년 골치 아픈 일이 빠르게 해결된다.

●양띠

43년 도장 찍는 일은 가족과 의논 한다.

55년 아직은 성취 운이 약하다.

67년 어려움만 생기니 되는 일이 없다.

79년 조급하게 움직이면 근심이 따른다.

91년 우수한 실력으로 좋은 평가를 받는다.

03년 오후쯤 새로운 소식을 듣는다.

●원숭이띠

32년 주변 사람들에게 큰 도움을 받는다.

44년 다툼과 시비 수가 생긴다.

56년 회의에서 언행을 조심해야 한다.

68년 음주 운전을 하면 평생 후회한다.

80년 좋은 곳으로 발령받거나 진급한다.

92년 운이 좋으니 매매가 성사된다.

●닭띠

33년 가족들의 근심이 서서히 없어진다.

45년 급해도 성실히 진행해 나간다.

57년 진로가 순탄하게 열린다.

69년 가족과 다투니 한숨만 쉬게 된다.

81년 다툼이 많은 날이니 조심한다.

93년 바라던 일이 빠른 속도로 해결된다.

●개띠

34년 어려움 속에서 목적을 달성한다.

46년 근심이 생기니 장거리 이동을 피한다.

58년 힘들지만 원하는 방향대로 이루어진다.

70년 합격자명단에 이름을 올린다.

82년 짜증이 나도 참아야 한다.

94년 막혔던 운이 서서히 열린다.





●돼지띠

35년 일이 계속 지연되니 마음을 비운다.

47년 다칠 수 있으니 조심한다.

59년 숨은 노력으로 좋은 일이 생긴다.

71년 걱정했던 일이 순조롭게 해결된다.

83년 운이 약해지니 기다려야 한다.

95년 마음을 비우니 기회가 찾아온다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관