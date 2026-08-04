[백운산 오늘의 운세] 2026년 8월 4일

1 ●쥐띠

36년 집안에 기쁜 일이 생긴다.

48년 바라던 소원을 성취한다.

60년 금전 운이 따라붙는다.

72년 원하는 금전을 얻으니 마음이 놓인다.

84년 바라던 것을 기회가 찾아온다.

96년 건널목에서 이륜차를 조심해서 움진인다.

●소띠

37년 근심이 없어지니 즐거워진다.

49년 지인에 이어 귀인의 도움까지 받게 된다.

61년 쌓였던 피로가 다시 풀린다.

73년 기쁜 일이 많아지니 어깨춤을 춘다.

85년 마음속 근심이 서서히 사라진다.

97년 생각지 않은 일로 근심이 생긴다.

●범띠

38년 가로막혔던 문서 운이 열린다.

50년 금전이 들어와도 큰 도움은 안 된다.

62년 운수대통하니 근심이 사라진다.

74년 오후쯤 밝은 소식이 들려온다.

86년 마음이 뒤숭숭하니 조심히 운전한다.

98년 고생 끝에 낙이 온다.

●토끼띠

39년 짜증이 생길 수니 여행을 뒤로 미룬다.

51년 바라던 일이 뜻대로 안 풀린다.

63년 바라던 일이 성사된다.

75년 마음이 한가롭고 태평해진다.

87년 쌓였던 스트레스를 한 번에 푼다.

99년 그간 품어왔던 뜻을 이룬다.

●용띠

40년 지인들과 화목한 시간을 보낸다.

52년 금전 운이 느리게 움직인다.

64년 새 문서로 기쁨이 가득하다.

76년 어렵게 자동차를 장만하는 날이다.

88년 기다렸던 취업 소식이 찾아온다.

00년 서두르다 행운을 놓친다.





●뱀띠

41년 욕심을 내니 근심이 생긴다.

53년 귀인에게 도움을 받는다.

65년 최선을 다하니 뜻대로 이뤄진다.

77년 집안에 겹경사가 있으니 대길하다.

89년 즐거움이 가득하니 건강도 호전된다.

01년 반가운 취업 소식을 듣는 시기다.





●말띠

42년 건강에 더욱 신경 써야 한다.

54년 오래전 빌려준 금전 소식을 듣는다.

66년 잃는 것이 많으니 확인해야 한다..

78년 금전 운이 풀려 소원성취한다.

90년 원하는 일이 뜻대로 안 풀린다.

02년 근심이 생기니 각별히 조심한다.

●양띠

43년 고집을 강하게 내세우면 안 된다.

55년 욕심을 내지 않으니 운이 돕는다.

67년 잃었던 건강을 되찾는다.

79년 새로운 것을 얻고 소원성취한다.

91년 다툼이 일어나는 장소는 피해야 한다.

03년 최선을 다해도 성과는 적은 날이다.

●원숭이띠

32년 즐거움이 찾아오는 날이다.

44년 힘든 시기가 지나니 안정된다.

56년 마침내 소원을 성취한다.

68년 일에 해결될 기미가 보인다.

80년 행운을 얻고 이직하게 된다.

92년 노력하니 실적이 오른다.

●닭띠

33년 문서 운과 금전 운이 함께하는 날이다.

45년 착각하지 않도록 주의해야 한다.

57년 운이 다가오니 소원성취한다.

69년 뜻대로 소원이 이루어지는 날이다.

81년 사람들이 많은 곳에서는 서행 운전해야 한다.

93년 고집을 부리면 손해만 보는 날이다.

●개띠

34년 즐거움이 있어 행복해진다.

46년 어려움이 생겼다가 곧 다시 또 좋아진다.

58년 문서에 큰 이익이 따르게 된다.

70년 자금을 마련하기 힘이 하루다.

82년 좋아지려는 운이 따르니 운수대통한다.

94년 오후부터 운수가 좋아지는 날이다.

●돼지띠

35년 병문안을 피하니 운수대통한다.

47년 건강은 평소에 관리해야 한다.

59년 마음이 따뜻하니 사랑받는다.

71년 기분이 좋아지는 날이다.

83년 마음이 편하니 잘 풀린다.

95년 노력하니 좋은 반응을 얻는다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관