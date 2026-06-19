[카드뉴스] 볼 게 없다? 검색해 봐! '1365' …이걸 한번에?! '넷플 비밀코드'

숫자 몇 개만 입력하면 원하는 장르만 한 번에 모아볼 수 있는 넷플릭스 숨겨진 검색 코드!

저장해두면 평생 써먹을 꿀팁입니다.

비밀코드가 뭘까?

넷플릭스 숨겨진 장르 검색 기능!

넷플릭스에는 수천 개의 콘텐츠가 있지만원하는 장르만 골라 보는 기능도 있습니다.

장르마다 부여된 숫자 코드를 이용하면검색 시간을 줄이고 취향에 맞는 작품을 더 쉽게 발견할 수 있습니다.

한국 콘텐츠 추천 코드

한국 작품 좋아한다면 저장 필수!

한국 드라마 67879 : 인기 K-드라마와 넷플 오리지널 시리즈를 한눈에 확인할 수 있습니다.

한국 영화 5685 : 흥행작부터 숨은 명작까지다양한 한국 영화를 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

많이 사용하는 장르 코드

취향에 맞게 골라보세요!

액션 & 어드벤처 → 1365

코미디 → 6548

로맨스 → 8883

공포 → 8711

스릴러 → 8933

SF & 판타지 → 1492

가족·키즈 → 783

즐겨보는 장르를 저장해두면 훨씬 편리합니다.

아는 사람만 쓰는 숨은 코드

세부 장르까지 검색 가능!

슈퍼히어로 영화 → 10118

좀비 영화 → 75405

로맨틱 코미디 → 5475

범죄 스릴러 → 10499

애니메이션 → 7424

첩보 액션 → 10702

평소 좋아하는 스타일의 작품을 더 정확하게 찾을 수 있습니다.

사용 방법은 간단합니다!

① 넷플릭스 어플 실행

② 하단에 검색

③ 원하는 장르 코드 입력

예시)

67879 → 한국 드라마 카테고리 확인!

1365 → 액션 영화 모아보기

저장해두고 꺼내보세요!

친구에게 공유하면 "이런 기능이 있었어?"라는 반응을 들을지도 모릅니다.

※ 참고: 숨겨진 장르 코드는 넷플릭스 웹 환경에서 활용하기 좋으며, 국가·계정·라이선스에 따라 표시되는 콘텐츠와 일부 코드의 동작 여부는 달라질 수 있습니다.