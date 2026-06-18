대한항공, AI로 미래 항공 생태계 그린다…무인기·MRO 기술 공개

'넥스트라이즈 2026' 참가

서울 강남구 코엑스서 개최

차세대 드론·전투기 기술 전시

[사진자료] (6) 0 '넥스트라이즈(NextRise) 2026' 대한항공 부스 전경

대한항공이 인공지능(AI) 기반 미래 항공 기술을 선보이며 항공우주 산업의 디지털 전환에 속도를 낸다.대한항공은 18일부터 이틀간 서울 강남구 코엑스에서 열리는 스타트업·테크 박람회 '넥스트라이즈(NextRise) 2026'에 참가한다고 밝혔다. 넥스트라이즈는 국내외 스타트업과 대·중견기업, 투자자가 모여 기술 협력과 투자 기회를 모색하는 대규모 행사다.대한항공은 이번 전시에서 미래 항공 산업을 이끌 첨단 전략 기술을 소개한다. 지능형 관제 부문에서는 대한항공이 항공 운송 노하우를 바탕으로 개발한 통합관제 솔루션 'ACROSS'를 선보인다. ACROSS는 하늘길의 신호등 역할을 하는 관제 솔루션이다. 지능형 유지보수 부문에서는 로봇과 AI를 활용한 '스마트 MRO' 기술을 선보인다.자율형 조종 부문에서는 AI가 상황을 판단하고 전장을 통합 지휘하는 미래형 전투 체계를 소개한다. 대한항공은 개발 중인 저피탐 무인편대기와 아음속 무인표적기를 전시하고, 미국 방산기업 안두릴(Anduril)과 공동 개발 중인 AI 무인기의 시험 비행 영상을 대중에 처음 공개한다.군집 드론 전문기업 파블로항공과 진행 중인 공동 기술 실증 프로젝트도 소개한다. 양사는 파블로항공의 무인기 플랫폼에 AI 기술을 접목해 무인기들이 스스로 협력하며 임무를 수행하는 군집 비행 및 자율 임무 기술을 구현한다는 방침이다.대한항공 관계자는 "이번 넥스트라이즈 2026에서 대한항공의 첨단 전략 항공 기술력을 알리고 유관 기관과의 협력 및 투자 기반을 더욱 공고히 하고자 한다"며 "국내 벤처·중소 협력사들과의 지속적인 기술 교류와 상생 협력을 바탕으로 대한민국 항공우주 산업의 디지털 전환을 선도해 나가겠다"고 말했다.