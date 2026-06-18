“금융재산 상속 신청, 앞으로 금융사 한 곳에서 처리”…정부, 제도개선 나섰다

"금융재산 상속 절차 너무 복잡"하다는 민원 이어져

권익위-금감원, '상속 금융재산 통합지급 서비스 도입' 위한 MOU 체결

clip20260618091315 0 상속 금융재산 통합지급 서비스(안) 흐름도. /금융감독원

국민권익위원회와 금융감독원은 18일 정부서울청사에서 '상속 금융재산 통합지급 서비스 도입 방안'의 신속한 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.그간 "상속예금 등을 돌려받는 절차가 너무 복잡하고 불편하다"는 취지의 민원이 꾸준히 접수돼 왔는데, 실제 상속인이 상속 금융재산을 받기 위해서는 서류제출을 위해 여러 금융회사를 일일이 방문해야 하는 큰 번거로움이 있었다. 이러한 불편함 때문에 소액 상속 금융재산이 방치될 수 있다는 문제도 제기됐다.이에 양 기관은 금융재산 상속 과정에서 발생하는 국민의 고충을 충분히 공감하고 이를 해소하는 데에 뜻을 같이했다. 지난해 말부터 은행·금융협회 등과 지속적인 협의를 통해 금융재산을 상속받는 국민의 편의성을 높이는 개선방안을 함께 모색해 왔으며, 그 결과 구체적인 제도개선 방안을 확정했다. .'상속 금융재산 통합지급 서비스(안)'는 상속인들이 여러 금융기관을 직접 방문해야 했던 고충을 해결하기 위해 금융회사 한 곳만 방문하여 신청하는 방식으로 추진된다. 본 서비스가 실행되면 상속인은 금융회사 영업점을 1회만 방문하여 상속처리 관련 서류(가족관계서류·위임장 등)를 제출하면서 통합지급 신청을 할 수 있게 된다. 이후 각 금융회사가 서류를 공유받아 심사한 후 상속인 지정 계좌(대표상속인 계좌)로 자금을 이체하는 방식으로 진행된다.아울러 이러한 서비스를 원활하게 제공할 수 있도록 기존 '상속인 금융거래 조회서비스'의 참여기관을 확대하는 한편, 금융기관별 상속서류와 신청양식 등을 표준화함으로써 상속인의 중복서류 제출에 따른 문제도 해소해 나갈 예정이다.내년 초 상속예금에 대한 시범서비스 시행을 목표로 추진할 계획이며, 서비스 초기에는 은행권을 중심으로 소액 예금(예: 500만원)부터 시행하고 점진적으로 대상 금융기관 및 금액 한도 등을 확대해 나갈 예정이다. 해당 서비스가 본격 도입되면 상속인이 여러 금융회사를 개별 방문하고 같은 서류를 중복으로 제출해야 하는 불편이 해소되어 금융재산의 상속 처리 과정이 더욱 신속하고 편리하게 이루어질 것으로 기대된다.국민권익위와 금융감독원은 이번 업무협약을 계기로 금융 분야에서 금융소비자가 겪는 다양한 불편 및 애로사항을 발굴하여 개선하기 위해 협력을 이어 나갈 계획이다.이찬진 금감원장은 "업무협약을 통해 금융재산 상속처리와 관련한 불편에 공동 대응할 수 있는 협력기반이 마련되어 뜻깊게 생각한다"며 상속 금융재산 통합지급 서비스가 금융소비자에게 실질적으로 체감이 될 수 있도록 금융업계의 적극적인 협조를 당부했다.정일연 권익위원장은 "현 금융재산 상속 절차는 국민께서 체감하는 불편이 큰 관계로 적극적으로 관련 제도를 개선할 필요가 있다"며 "이번 금융감독원과의 협약을 계기로 국민을 위한 디지털 금융 행정 혁신의 중요한 전기가 마련되기를 기대한다"고 밝혔다.