칠곡군 고향사랑기부금 1000만원 쾌척…주민 복지사업 ‘탄력’

조성된 기금으로 취약계층 예방접종·치유 프로젝트 등 본격 추진

칠곡군청에서 열린 고향사랑기부금 기탁식에서 박창용 동아문화사 대표와 배인규 ㈜한남라이팅 대표 등 관계자들이 기부금을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다/칠곡군 0 칠곡군청에서 열린 고향사랑기부금 기탁식에서 박창용 동아문화사 대표와 배인규 ㈜한남라이팅 대표 등 관계자들이 기부금을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다/칠곡군

경북 칠곡군에 고향사랑기부제 동참 행렬이 이어지면서, 지역 주민들의 실질적인 복지 증진을 위한 맞춤형 기금 사업이 한층 탄력을 받고 있다.칠곡군은 지난 15일 군청에서 고향사랑기부금 기탁식을 열고 지역 발전을 위한 따뜻한 나눔에 감사의 뜻을 전했다고 18일 밝혔다.이날 기탁식에서는 박창용 동아문화사 대표와 배인규 ㈜한남라이팅 대표가 각각 500만원을 쾌척하며 고향 사랑 실천에 앞장섰다.군 관계자는 "칠곡군을 향한 깊은 애정으로 고향사랑기부에 동참해 주신 두 대표님께 진심으로 감사드린다"며 "기탁해 주신 소중한 기부금은 군민의 삶의 질을 높이고 지역에 활력을 불어넣는 기금 사업에 투명하고 책임감 있게 활용하겠다"고 말했다.실제로 칠곡군은 올해 조성된 고향사랑기부금을 마중물 삼아 2026년 기금 사업을 본격적으로 추진하며 기부자들의 뜻을 지역 곳곳에 전하고 있다.주요 사업으로는 거점복지센터를 이용하는 주민들에게 교육과 상호교류의 장을 제공하는 '온:마음 ON:삶 치유 프로젝트', 다자녀가정과 저소득층을 대상으로 백일해 및 독감 무료 접종을 지원하는 '칠곡 행복인(IN) 예방접종 지원사업', 정보 사각지대 해소를 위한 '군정홍보TV 설치' 등 3개 사업을 차질 없이 진행 중이다.