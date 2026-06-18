오피모빌리티 한국 첫 회장 성민석 전 SK온 CCO 영입

오피모빌리티 0 ?성민석 오피모빌리티 한국 회장./오피모빌리티

오피모빌리티가 한국 회장직을 신설하고 성민석 전 SK온 최고사업책임자(CCO)를 영입했다고 18일 밝혔다.성민석 회장은 약 30년간 글로벌 자동차 산업에 몸담가 온 전문가다. 1990년대 중반 미국 포드에서 제품 개발 엔지니어로 경력을 시작했으며 이후 한온시스템에서 최고운영책임자(COO)를 거쳐 최고경영자(CEO)를 역임했다. 최근에는 SK온에서 최고사업책임자로서 사업 개발과 글로벌 합작투자·파트너십, 운영성과를 총괄했다.성 회장은 한국 회장으로서 오피모빌리티의 국내 사업 전반을 총괄하고 현지 완성차 제조업체(OEM)와의 협력을 강화하며 그룹의 장기 성장 전략을 뒷받침하게 된다. 또 현재 진행 중인 현대모비스 램프 사업 지분 인수 프로젝트와 관련한 협력을 지원한다.성 회장은 "한국에서 오피모빌리티가 중요한 성장 국면을 맞은 시점에 합류하게 되어 매우 영광"이라며 "고객 및 파트너와 긴밀히 협력하고 현지 팀을 지원하며, 한국 내 오피모빌리티의 장기적인 성장에 기여하기를 기대한다"고 말했다.펠리시 뷔렐 오피모빌리티 CEO는 "성 회장은 한국 시장에 대한 깊은 이해와 기술·사업 발전을 이끌어 온 풍부한 경험을 갖추고 있다"며 "그의 리더십은 우리의 기술·지역·고객 다변화 전략에 부합하며 아시아에서 오피모빌리티의 입지를 한층 강화시키는 것을 넘어 현대모비스와 함께 진행 중인 프로젝트의 다음 단계도 뒷받침할 것으로 기대한다"고 밝혔다.한편 오피모빌리티는 1992년부터 한국에서 사업을 이어오고 있으며, 현재 6개 생산 공장을 운영하고 있다. 한국과 글로벌 OEM을 대상으로 외장 시스템, 복합 모듈, 에너지 저장 시스템, 배터리 및 수소 전동화 솔루션 등 다양한 기술을 공급하고 있다.