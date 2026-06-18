HD현대중공업, 해경 협력 강화…중남미 함정시장 공략

인천 ‘2026 국제해양·안전대전’ 참가

업계와 중남미 시장 진출 전략 공유

해양경찰청과 경비함정 기술협력 MOU

[사진]부스 조감도 0 HD현대중공업 '2026 국제해양·안전대전' 부스 조감도. /HD현대중공업

HD현대중공업이 해양경찰청과의 협력 확대와 중남미 시장 공략을 앞세워 해양 방산 수출 확대에 나섰다. 국내 해양경비함 건조 역량을 고도화하는 동시에, 페루를 비롯한 해외 함정 시장 진출에도 속도를 내고 있다.18일 HD현대중공업은 17~19일 인천 송도컨벤시아에서 열리는 국제해양·안전대전에 참가한다고 밝혔다.전시회는 2년마다 열리는 국내 유일의 해양경찰청 주최 해양 특화 행사다. 해양·안전·항공·항만·물류·레저 분야 관계자와 정기선사 등 해양산업 주요 기업들이 참여해 산업 간 시너지와 함정 선진화 및 기술 역량을 공유한다.HD현대중공업은 전시회 기간 HJ중공업, 강남조선과 공동 부스를 마련했다. 부스에는 최근 해양경찰에 인도한 3000톤급 원해경비함과 필리핀 해군 수출형 2400톤급 원해경비함 모형 등을 전시했다.전시된 원해경비함은 AI 기반 다목적 임무 플랫폼을 적용한 함정이다. 영해 감시를 비롯해 수색·구조, 재난구호 등 다양한 임무를 수행할 수 있다. 항해 거리가 확장되고 내구성이 향상된 것이 특징이다.이와 함께 HD현대중공업은 지난 17일 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 '조선해양 파트너십 세미나'를 개최했다. 이 자리에서 2년간 페루 현지에서 추진해 온 조선·해양 방산 사업 경험과 현지 공급망 진입 방안 등을 소개했다.세미나에는 페루 해군과 페루 국영 SIMA 조선소 등 관계자들이 참석해 페루 시장 환경, 페루 해군 현대화 계획, 페루 국영 SIMA 조선소 함정 건조 프로젝트, HD현대중공업의 페루 함정 공급망 편입 전략 등에 대한 의견을 나눴다.또 18일에는 HD한국조선해양과 해양경찰청이 경비함 연구개발 역량 강화와 K-해양방산 수출 경쟁력 확대를 위해 '경비함정 건조 기술 교류 및 수출 협력 업무협약(MOU)'을 체결했다. 양측은 함정 연구개발(R&D) 역량과 함정 운용 노하우를 결합해 경비함정 기술 고도화와 수출 경쟁력 강화를 위한 협력체계를 구축하기로 했다.주원호 HD현대중공업 사장(함정·중형선사업대표)은 "HD현대중공업은 오랜 기간 축적해 온 함정 건조 경험과 첨단 기술력을 바탕으로 대한민국 해양 안전 강화에 기여해 왔다"며, "앞으로도 해양경찰청과의 기술협력을 확대하고, 중남미를 포함한 글로벌 조선·해양 방산 시장에서 경쟁력을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.