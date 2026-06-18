그래핀부터 자율제조까지…경북, 미래산업 인프라 3종 세트 확보

첨단소재·자율제조 분야 국비 300억원 확보

포항·구미 중심 실증·상용화 인프라 구축

지역 기업 기술혁신·사업화 지원 확대

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경북도가 그래핀과 전자유리, 온디바이스 인공지능(AI) 등 미래 첨단산업의 핵심 기술을 선점할 기반을 마련했다.산업통상부 공모사업 3건에 동시 선정되며 국비 300억원을 확보한 경북은 포항과 구미를 중심으로 첨단소재와 자율제조 분야 연구개발·실증 인프라 구축에 본격 착수한다.경북도는 산업부가 주관한 '2026년 제2차 산업혁신기반구축사업' 공모에서 △그래핀 2차원 나노소재 AI 기반 소재·부품 실증기반 구축 △초정밀 나노기술 적용 전자유리 부품소재 상용화 기반 구축 △제조 특화 온디바이스 AI 기반 자율제조 실증기반 구축 등 3개 과제가 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.산업혁신기반구축사업은 중소·중견기업이 자체적으로 구축하기 어려운 연구개발 장비와 실증 인프라를 조성해 기술개발과 사업화를 지원한다.포항에서는 '그래핀 2차원 나노소재 AI 기반 소재·부품 실증기반 구축 사업'이 추진된다. 총사업비 143억원이 투입되는 이 사업은 포스텍 나노융합기술원이 주관하며 그래핀 소재 합성과 분석, 평가, 응용소자 제작, 시제품 개발, 사업화까지 전주기 지원체계를 구축한다.그래핀은 강철보다 강하면서도 전기전도성이 뛰어난 차세대 신소재로 반도체와 센서, 전자소자 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 높은 소재로 꼽힌다.구미에서는 총사업비 143억원 규모의 '초정밀 나노기술 적용 전자유리 부품소재 상용화 기반 구축 사업'이 추진된다.구미전자정보기술원을 중심으로 전자유리 설계와 초정밀 가공, 기능성 나노코팅, 성능·신뢰성 평가 장비와 기업지원 체계를 구축한다. 한국생산기술연구원과 한국화학융합시험연구원도 참여해 기술 지원과 시험·인증 기능을 맡는다.전자유리는 반도체 패키징용 유리기판과 차세대 디스플레이, 고주파 통신부품, 자율주행 센서 등 첨단산업 전반에서 활용이 확대되고 있는 핵심 소재다.포항에서는 제조 현장의 디지털 전환을 지원하는 '제조 특화 온디바이스 AI 기반 자율제조 실증기반 구축 사업'도 함께 추진된다.총사업비 195억원이 투입되는 이 사업은 한국로봇융합연구원이 주관하며 제조장비가 자체적으로 데이터를 분석하고 판단하는 온디바이스 AI 기술을 실제 생산공정에 적용할 수 있는 실증 인프라를 구축한다.이를 통해 지역 제조기업들은 시제품 제작과 현장 실증, 기술 자문 등을 지원받으며 생산성 향상과 공정 효율화, 품질 개선 효과를 기대할 수 있다.도는 이번 사업을 계기로 첨단소재와 반도체, 디스플레이, 로봇, 모빌리티 등 미래 산업 경쟁력을 높이고 지역 기업의 기술혁신과 사업화 지원을 확대할 계획이다.양금희 도 경제부지사는 "첨단기술 경쟁이 치열해지는 상황에서 연구개발 인프라를 선제적으로 확보하는 것이 중요하다"며 "미래 신산업 육성과 지역 첨단산업의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.