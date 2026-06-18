박관열 광주시장 당선인, 장마철 앞두고 재해취약지역 현장점검

박관열 광주시장 당선인 장마철 앞두고 재해취약지역 현장 접검 0 박관열 광주시장 당선인(왼쪽 네번째)이 17일 우산1교 재가설 사업 현장을 둘러보고 있다. /광주시

박관열 광주시장 당선인이 본격적인 장마철을 앞두고 재해취약지역을 직접 방문해 집중호우 대비 상황을 점검하며 시민 안전 확보에 나섰다.18일 광주시장직 직통인수위원회에 따르면 박 당선인은 전날 우산1교 재가설 사업 현장, 정지배수펌프장, 모개미천 재해복구사업 현장, 능평2지구 급경사지 보수사업 대상지 등 재난취약시설 4곳을 방문해 여름철 재난 대응 태세를 점검했다.박 당선인은 현장에서 침수와 하천 범람, 급경사지 붕괴 등 집중호우로 발생할 수 있는 위험요인을 직접 확인하고 시설별 대응 상황을 살폈다. 정지배수펌프장에서는 배수시설 운영 현황과 침수 대응체계를 점검했으며 우산1교 재가설 사업 현장에서는 우기철 공사장 안전관리 대책을 확인했다.특히 2022년 집중호우로 피해를 입은 모개미천 재해복구사업 현장을 찾아 사업 추진 현황과 시설물 안전관리 상태를 점검했다. 해당 사업은 수해로 훼손된 하천 기능을 복원하고 재해예방 능력을 강화하기 위해 추진되고 있으며 오는 7월 준공을 앞두고 있다.능평2지구 급경사지에서는 낙석 및 붕괴 위험 요인을 확인하고 우기철 예찰 활동 강화와 함께 예정된 보수사업 준비에 만전을 기할 것을 관계부서에 주문했다.박 당선인은 "시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 조성에 시정 역량을 집중할 것"이라며 "시민 안전을 최우선으로 하는 현장 중심 행정을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.