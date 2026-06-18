NH농협금융, 기후·전환금융 속도…이찬우 “새 비즈니스 기회 창출”

ESG전략협의회서 기후금융 전략 점검

재생에너지·탄소금융 신사업 확충 논의

(보도자료)(20260618) NH농협금융, 녹색 대전환(K-GX) 선도를 위한 기후금융 추진 가속화(사진1) (1) 0 이찬우 NH농협금융 회장(왼쪽 다섯 번째)과 지주·계열사 임원들이 17일 서울 종로구 NH농협타워에서 열린 '2026년 제1차 농협금융 ESG전략협의회'에서 기념촬영을 하고 있다./NH농협금융

NH농협금융그룹이 정부의 녹색 대전환(K-GX) 정책 기조에 맞춰 기후금융과 전환금융 추진에 속도를 낸다. 재생에너지 기반 시설에 대한 투·융자를 확대하고, 농업·지역·상생 분야 강점을 살린 차별화 전략을 고도화한다는 방침이다.NH농협금융은 지난 17일 서울 종로구 NH농협타워에서 이찬우 회장 주관으로 지주·계열사 ESG 담당 임원이 참석한 가운데 '2026년 제1차 농협금융 ESG전략협의회'를 개최했다고 18일 밝혔다.최근 정부는 재생에너지 확대와 기후금융 활성화를 통해 저탄소 전환을 추진하고 있다. 이에 NH농협금융은 재생에너지 기반 시설 투·융자와 녹색·전환금융을 중심으로 산업 전반의 에너지 대전환을 지원할 계획이다.특히 이날 회의에서는 금융권 내 전환금융 선도를 위한 '전환금융 전략 및 운영체계 고도화 프로젝트' 추진 경과가 논의됐다. 실증 파일럿 프로그램 성과와 농업·지역·상생 분야 강점을 기반으로 한 전환금융 전략도 공유됐다.계열사별 우수사례 발표도 진행됐다. NH농협은행은 업권 최대 규모 직접 전력구매계약(PPA)을 활용한 재생에너지 전환 실행 사례를 소개했다. NH투자증권은 국내 최초 탄소배출권 거래시스템 기반 탄소금융 비즈니스 추진 사례를 공유했다.NH농협금융은 그룹 차원의 기후·탄소금융 비즈니스 기회를 발굴하고 관련 신사업을 확충해 나간다는 계획이다. 범농협 차원의 친환경 캠페인 '내(NH) 서랍 속 자원순환'과 전 계열사가 참여하는 에너지 절감 캠페인 'NH Energy Diet'도 전개하고 있다.이찬우 회장은 "산업구조 전반의 녹색 대전환은 탄소중립 실현과 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제"라며 "정부 정책의 속도에 맞춰 NH농협금융이 기후금융과 재생에너지 시장에서 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 지속적으로 성장할 수 있도록 속도감 있게 실행해야 한다"고 말했다.