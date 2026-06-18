수출입은행, 개발금융 국제포럼 개최…한국형 모델 구축 논의

MDB·DFI 등 12개 기관 참여…글로벌 사례 공유

260618_수은_사진2 0 황기연 한국수출입은행장이 18일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더에서 열린 '개발금융 국제포럼' 행사에서 인사말을 하고 있다./한국수출입은행

한국수출입은행이 한국형 개발금융 추진 방향을 논의하기 위해 국제포럼을 진행했다.수출입은행은 18일 서울 영등포구 페어몬트 앰버서더 호텔에서 '개발금융 국제포럼'을 개최했다고 밝혔다. 개발금융은 민간재원을 활용해 개발도상국의 발전을 지원하는 금융 방식으로, 재원이 부족한 공적개발원조(ODA)나 위험 부담이 큰 상업금융의 대안으로 주목받고 있다.이번 포럼은 우리나라 여건에 맞는 개발금융 추진 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 수출입은행은 다자개발은행(MDB)과 개발금융기관(DFI), 컨설팅사 등 12개 기관을 초청해 글로벌 개발금융 흐름과 실제 사례, 개발금융을 통한 프로젝트 성과 제고 방안 등을 논의했다.포럼에서는 세계 각국이 자국의 외교·안보·경제 환경에 맞춰 개발금융을 활용하는 사례가 공유됐다. 또 개발금융 프로젝트의 성과를 높이기 위한 기술지원 방안과, 투입된 자금이 개도국의 실질적 발전으로 이어졌는지를 점검하는 개발효과 평가 방법론에 대한 이야기도 오갔다.황기연 행장은 "공적재원과 민간자본을 연계한 개발금융은 전 세계적으로 확산되는 추세이며, 한국형 개발금융의 성공적인 안착은 우리나라의 대외협력 기반을 넓히는 데에도 중요한 의미"라며 "수은은 그간 축적한 수출금융 역량을 개발금융 분야로 확대해 개도국의 성장을 뒷받침하고, 이를 발판으로 우리 기업의 신흥시장 진출 기회도 함께 넓혀나갈 것"이라고 말했다.