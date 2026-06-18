소아암 아들 응급실 가다 무단횡단 사고…“환자 이송보다 조사 우선”

"보험사 직원이 아들 이송, 골든타임 지켜"

당시 상황 담긴 '블박·목격자' 제보 요청

교통사고 0 /인터넷 커뮤니티

서울 홍대입구역 인근에서 발생한 무단횡단 교통사고와 관련해 운전자 가족이 당시 상황을 공개하며 목격자와 블랙박스 영상 확보에 도움을 요청했다.자신을 사고 차량 운전자의 남편이라고 밝힌 A씨는 최근 온라인 커뮤니티에 글을 올려 지난 16일 오후 10시 25분경 서울 마포구 홍대입구역 8번 출구 인근에서 발생한 사고 경위를 설명했다.A씨에 따르면 사고 당시 K5 차량을 운전하던 아내는 무단횡단을 하던 여성과 충돌했다. 차량 뒷좌석에는 소아암으로 투병하고 있는 13세 아들이 타고 있었던 것으로 전해졌다.A씨는 "아들이 수술 후 합병증으로 장 누수와 패혈증, 복막염 등이 의심되는 상황이어서 신촌세브란스병원 응급실로 이동하고 있는데 사고가 발생했다"고 주장했다.이어 "사고 현장에서 경찰관에게 사고를 당한 여성의 병원 이송 후 아들도 중증 응급환자인 만큼 신속한 응급실 이송을 부탁했다"며 "하지만 사고 조사 과정이 우선되면서 아들이 차량 뒷좌석에 머물러 있었다"고 말했다.그러면서 "캐롯손해보험 현장출동 담당자가 상황을 보고 직접 차량으로 아들을 응급실까지 이송해 줘 골든타임을 지킬 수 있었다"고 덧붙였다.A씨는 당시 사고 처리에 도움을 준 시민들에게 감사의 뜻을 전하는 한편 "사람이 먼저인지 행정 절차가 먼저인지 알 수 없다"며 아쉬움을 나타냈다.또 사고 경위 확인을 위해 당시 뒤따르던 차량과 현장에 있던 배달기사의 블랙박스 영상을 찾고 있다며 관련 제보를 요청했다.한편 해당 글에는 사고 차량의 블랙박스 영상도 함께 첨부됐다.