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경제 은행

NH농협은행, 보훈회관에 쌀 1톤 기부…국가유공자 위한 나눔 실천

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한상욱 기자

승인 : 2026. 06. 18. 11:43

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금융사기 예방교육 실시…보이스피싱 보험도 지원
[보도자료 이미지2] 농협은행장 배식사진
강태영 NH농협은행장(오른쪽 두 번째)이 17일 서울 중구 보훈회관에서 진행한 급식 봉사활동에 참여하고 있다./NH농협은행
NH농협은행은 지난 17일 서울 중구 보훈회관에서 헥토파이낸셜과 함께 호국보훈의 달을 맞아 우리쌀 1톤을 기부하고, 국가 유공자에 대한 감사의 뜻을 전하는 나눔 행사를 실시했다고 18일 밝혔다.

이날 강태영 행장과 이경민 헥토그룹 의장을 비롯한 봉사단원 30여명은 직접 준비한 여름 보양식인 전복삼계탕 및 녹두밥을 유공자와 보훈가족에게 대접했다. 또 금융사기 예방교육을 진행하고 보이스피싱 보상보험 무료 가입 행사도 실시했다.

강태영 행장은 "호국보훈의 의미를 되새기고 지역사회와 함께하는 지속가능한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어갈 것"이라며 "앞으로도 다양한 나눔 활동을 통해 동심협력(同心協力)의 자세로 사회적 책임을 실천하는 민족은행의 역할을 다해 나가겠다"고 말했다.
한상욱 기자

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