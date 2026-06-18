섬진강 포함 5대강 체제로…김성환 장관 “섬진강유역환경청 신설 검토”

하천 수량 부족에 수역 좁아져

섬진강 물 하구 재배분 검토

김성환 기후에너지환경부 장관, 섬진강 통합관리...<YONHAP NO-6267> 0 김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 17일 전북 임실군 섬진강댐 전망대에서 섬진강댐 현황 및 26년 홍수기 댐 운영계획 등을 점검하고 있다. /연합

"영산강보다 수계가 더 길지 않습니까?" 섬진강을 독립적인 수계 체계로 '5대강'으로 편입시켜 관리해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 개발이 더뎠던 만큼 생태계 가치가 높은 섬진강의 체계적 보전 필요성과 함께 유일하게 하구둑이 없던 탓에 용수 사용에 어려움이 있고 염분 피해가 있던 지역이라 지역 농어촌의 우수한 재첩, 상추 등 특산품의 피해 대책 마련 요구도 나오고 있기 때문이다.김성환 기후에너지환경부 장관은 지난 17일 전남 광양 배알도수변공원에서 출입기자단과 만나 "대한민국 강 체계를 현재 4대강 체계에서 5대강 체계로, 섬진강도 강답게 국가가 책임있게 관리하는 시스템을 갖추는 게 좋겠다고 판단한다"고 말했다. 그는 "전체적으로 수량을 늘리면서 잘 보존된 생태계 가치를 체계적으로 관리하기 위한 섬진강유역환경청을 별도로 두는 안에 대해 살펴봤다"고 언급했다.이날 김 장관은 전북 임실 섬진강댐, 남원 섬진강 홍수통제출장소, 전남 곡성 침실습지, 전남 구례 수달생태공원, 경남 하동군 하동송림공원, 전남 광양 배알도수변공원 등 섬진강 일대 점검을 마치고 이같이 말했다.수위가 낮아져 염분 피해 발생으로 재첩, 굴 등의 채취량이 줄고, 상추 등을 재배하는 중도 지역 농업 피해가 발생하는 데 대해 "섬진강의 전체 수량의 총량이 줄면서 염분 농도가 위쪽으로 갈수록 올라가는 탓에 재첩이 잡히는 지역이 상류로 올라가는 추세"라며 "이 때문에 수역이 좁아져 채취량이 줄어들고 있다"고 언급했다.강은 하구에서 상류로 갈수록 폭이 좁아지고 수심이 얕아져 기수역이 상류로 밀려 올라가면 재첩이 살 수 있는 서식지도 물리적으로 줄어들 수 밖에 없다. 김 장관은 "환경정책연구원에서 2차 연구용역을 수행 중인데 생태계를 보존하면서도 주민들의 소위 어가 소득이 유지될 수 있도록 저희가 돌아가는대로 체계적인 대책을 강구해서 주민들하고 상의하고 실질적 도움되도록 하겠다"고 덧붙였다.이날 김 장관은 섬진강 침실 습지에도 녹조가 발생한다는 보고를 받았다. 하천이나 저수지 수량 부족으로 수질이 악화되는 문제와 관련해선 "물이 흘러야 하지만 생태수질 관리를 또 체계적으로 해야되는 이런 문제가 정답이 있는건 아니다"면서 "반도체와 농가 등 물을 대규모로 써야하는 곳들이 많아지고 있고 수온이 상승하며 녹조 문제도 심화하고 있어서 (물 이용 여건 제약이 없다면 보 등은) 적절하게 운영하는 것이 맞다고 생각한다"고 말했다.지역에선 물 배분과 관련한 형평성에 대해서도 문제가 제기되고 있다. 특히 광양 산단 등 추가적인 물 수요도 있는 상황이다. 이에 대해 김 장관은 "수계 상류 주요 수원으로는 섬진강댐이 있는데 평균적으로 일일 100만톤을 만경평야쪽으로 보내고 있고, 섬진강 하구쪽으로 내려오는건 17만톤에 그친다"며 "전북 지역의 농업용수 사용량이 많아 초기 수량을 그렇게 보내도록 돼 있었는데 최초의 수계 배분이 너무 불균등하게 배분되어 있다고 하는게 특히 이제 섬진강 하구 주민들의 주장이 있다"고 말했다. 이어 "전북의 농사 짓는데 지장이 없는 범위 내에서 최대한 그리고 하구쪽으로 물을 돌리는 것, 그래도 한 20만톤 내지 30만톤 정도는 아래쪽으로 더 돌려야되지 않을까 싶은데 전북쪽에 어떤 영향 미칠지 파악해서 대안들을 검토해나가겠다"고 밝혔다.