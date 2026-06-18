김회천 한수원 사장, 체코 방문해 두코바니 원전 사업 점검

원전 계약 1주년 맞아 체코와 협력 성과 점검

체코 주요 관계자 면담, 산업 협력 기반 강화

사진2. 김회천 한수원 사장이 17일(현지시간) 체코 플젠에 위치한 두산스코다파워를 방문, 생산시설을 둘러보고 있다 0 김회천 한수원 사장(첫줄 가운데)이 17일(현지시간) 체코 플젠에 위치한 두산스코다파워를 방문, 생산시설을 둘러보고 있다./한국수력원자력

한국수력원자력은 체코 두코바니 원전사업 계약 1주년을 맞아 17일과 18일(현지시간) 이틀간의 일정으로 체코를 방문했다고 18일 밝혔다.김회천 한수원 사장은 18일 체코 산업통상부에서 개최된 '두코바니 프로젝트 이행점검 협의체' 제2차 회의에 참석했다. 김정관 산업통상부 장관과 카렐 하블리첵 체코 산업통상부장관 등 양국 주요 관계자들이 참석한 가운데, 두코바니 원전사업의 이행 현황과 향후 계획을 점검하고, 사업의 적기 추진과 양국 간 협력 강화를 위한 방안을 논의했다.같은 날 한수원은 프라하에서 양국 정부와 발주사, 국내 및 체코 기업 관계자들이 함께하는 '한-체코 원전기업 파트너십 행사'를 개최했다. 이 자리에서 한국전력기술과 체코 엔지니어링 기업인 에네르고프로엑트 프라하 간 '설계 기술지원 용역 계약' 체결식도 함께 진행됐다.앞서 지난 17일 김 사장은 프라하에서 두코바니 지역협의회 비테슬라프 요나쉬 회장을 만나 현지 주민들의 지지와 협력에 깊은 감사를 표했다. 이어 체코의 대표 발전설비 기업인 두산스코다파워 공장을 방문해 생산시설과 기술역량을 확인하며 최고 품질의 원전 건설을 위한 협력 방안을 논의했다.김 사장은 "두코바니 원전사업은 한국과 체코 간 전략적 협력 관계를 상징하는 기념비적인 사업"이라며 "체코 정부와 발주사, 지역사회, 체코 기업들과 긴밀히 협력해 성공적인 원전 건설 모범 사례로 이행해 나가겠다"고 밝혔다.