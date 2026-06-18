대한항공·한화에어로, ‘넥스트라이즈 2026’ 출격…AI로 미래 항공·방산 선보여

대한항공, AI 무인기·스마트 MRO·도심항공교통 관제 기술 공개

한화에어로, 협력사와 상생관 조성…대드론·자율주행 등 오픈

18일부터 이틀간 서울 삼성동 코엑스 전시장에서 열리는 ″넥스트 라이즈 2026″ 전시회 참가한 한화에어로스페이스 부스의 모습 0 18일부터 이틀간 서울 삼성동 코엑스 전시장에서 열리는 ″넥스트 라이즈 2026″ 전시회 참가한 한화에어로스페이스 부스 모습. /한화에어로스페이스

국내 항공·방산업계를 대표하는 대한항공과 한화에어로스페이스가 국내 최대 스타트업 박람회인 '넥스트라이즈(NextRise) 2026'에서 인공지능(AI)을 중심으로 한 미래 기술 경쟁력 확보에 나섰다. 단순 기술 전시를 넘어 벤처·스타트업과의 협업을 확대하고 미래 항공·방산 생태계 구축에 속도를 내겠다는 전략이다.대한항공과 한화에어로스페이스는 18일부터 이틀간 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '넥스트라이즈 2026'에 참가해 미래 성장동력으로 육성 중인 AI 기반 기술과 협력 생태계를 선보였다.이번 전시에서 대한항공은 미래 항공산업의 핵심 기술로 꼽히는 지능형 관제, 자율형 조종, 지능형 유지보수(MRO) 분야를 집중 소개했다. 특히 미래항공교통(AAM) 시대를 겨냥해 자체 개발한 통합관제 솔루션 'ACROSS'를 공개했다. 오랜 항공 운송 경험을 기반으로 개발한 해당 플랫폼을 통해 도심항공교통과 미래 비행체를 통합 관리하는 차세대 항공교통체계 비전을 제시한다는 계획이다.방산 분야에서는 AI가 전장을 스스로 판단하고 임무를 수행하는 미래형 전투체계도 전면에 내세웠다. 대한항공은 개발 중인 저피탐 무인편대기와 아음속 무인표적기를 소개하고, 미국 방산기업 안두릴(Anduril)과 공동 개발 중인 AI 무인기의 시험 비행 영상을 처음 공개했다.또 군집 드론 전문기업 파블로항공과 추진 중인 공동 기술 실증 사례도 선보였다. AI 기술을 활용해 다수의 무인기가 자율적으로 협력하며 임무를 수행하는 군집비행 기술이 핵심이다.항공기 정비 분야에서는 AI와 로봇을 활용한 스마트 MRO 기술을 공개했다. 인스펙션 드론과 지상 로버가 항공기 외관을 촬영하면 AI가 영상을 분석해 결함을 탐지하는 방식이다.한화에어로스페이스도 이번 전시에서 K-방산 수출 경쟁력이 협력사와의 동반성장 위에서 만들어졌다는 점을 강조했다.한화에어로스페이스는 21개 협력사와 공동 전시관을 구성해 K9 자주포와 천무 다연장로켓 생산에 적용되는 핵심 부품들을 선보였다. K9 조종수 계기판과 차량 주변 영상장치, 천무 유도탄용 항재밍 위성항법장치, 발사대 제어장치 등이 대표적이다.아울러 별도의 오픈이노베이션관을 마련해 미래 전장 환경에 필요한 첨단 기술 발굴에도 나섰다. 대드론 대응 기술과 자율주행 무인차량용 AI 데이터 처리 기술 등 지상무기·유도무기·항공 분야 12개 과제를 공개하고 협력 가능한 중소기업과 스타트업을 현장에서 발굴할 계획이다.