이보룡 현대제철 사장 “위기를 도약 기회로”…비전 2032 실행력 강조

AI·자동화 기반 경쟁력 강화 주문

사내 첫 업무 기준서 '제철레시피북' 공개

현대제철 이보룡 사장이 18일 당진제철소 안전문화관에서 진행된 CEO 타운홀미팅에서 직원들과 대화하고 있다 0 이보룡 현대제철 사장이 18일 당진제철소 안전문화관에서 진행된 CEO 타운홀미팅에서 직원들과 대화하고 있다. /현대제철

이보룡 현대제철 사장이 임직원들과 직접 소통에 나섰다. 그는 철강업황 불확실성이 커지는 가운데, 미래 성장 전략인 '비전(Vision) 2032'의 실행력을 높이고 인공지능(AI)·자동화 기반 경쟁력 강화에 속도를 내자고 주문했다.18일 현대제철에 따르면 이 사장은 이날 당진제철소 안전문화관에서 열린 'CEO 타운홀 미팅'에서 철강산업을 둘러싼 대내외적 위기를 언급하며 이를 새로운 도약의 기회로 전환해야 한다고 강조했다.이 사장은 "'Vision 2032'이 단순한 선언을 넘어 현장의 실행으로 이어져야 하고, AI와 자동화 기술 도입 역시 생산성과 안전 등 회사의 근본적인 경쟁력을 높이는 방향으로 추진돼야 한다"고 주문했다.행사는 이 사장의 경영철학 공유를 시작으로, 현대제철의 미래 성장 로드맵 추진 현황, 조직문화와 일하는 방식을 정리한 '제철레시피북' 공개, 직원 질의응답 순으로 이어졌다.이날 행사에서는 현대제철 구성원들이 축적해 온 업무 노하우와 기준을 집대성한 사내 최초의 일하는 방식 기준서 제철레시피북이 공개됐다. 제철레시피북은 'Steel Way to Work'를 골자로 '기준에 따라 판단하고 즉시 공유하며 끝까지 책임진다'는 핵심 메시지를 담고 있다.이 사장은 "일하는 방식의 혁신은 거창한 것이 아니라 우리가 현장에서 쌓아온 좋은 선례들을 체계화해 실제 업무에 적용해 나가는 것"이라며, "모든 구성원이 동일한 기준을 바탕으로 일할 때 더 큰 성과를 창출할 수 있다"고 당부했다.질의응답 시간에서는 사업 방향성부터 업무 효율화, 신기술 도입 등 다양한 현안을 두고 격의 없는 대화가 오갔다. 이 사장은 자신의 경험담을 곁들이며 직원 개개인의 성장을 위한 진솔한 조언을 아끼지 않았다.현대제철은 타운홀 미팅에서 공유된 목표와 업무 기준을 바탕으로 실행 중심의 역동적인 조직문화를 정착시켜 나갈 계획이다. 또 다양한 소통 채널을 통해 경영진과 직원 간의 접점을 넓힐 예정이다.