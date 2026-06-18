이보룡 현대제철 사장 “위기를 도약 기회로”…비전 2032 실행력 강조

사내 첫 업무 기준서 '제철레시피북' 공개
18일 현대제철에 따르면 이 사장은 이날 당진제철소 안전문화관에서 열린 'CEO 타운홀 미팅'에서 철강산업을 둘러싼 대내외적 위기를 언급하며 이를 새로운 도약의 기회로 전환해야 한다고 강조했다.
이 사장은 "'Vision 2032'이 단순한 선언을 넘어 현장의 실행으로 이어져야 하고, AI와 자동화 기술 도입 역시 생산성과 안전 등 회사의 근본적인 경쟁력을 높이는 방향으로 추진돼야 한다"고 주문했다.
행사는 이 사장의 경영철학 공유를 시작으로, 현대제철의 미래 성장 로드맵 추진 현황, 조직문화와 일하는 방식을 정리한 '제철레시피북' 공개, 직원 질의응답 순으로 이어졌다.
이날 행사에서는 현대제철 구성원들이 축적해 온 업무 노하우와 기준을 집대성한 사내 최초의 일하는 방식 기준서 제철레시피북이 공개됐다. 제철레시피북은 'Steel Way to Work'를 골자로 '기준에 따라 판단하고 즉시 공유하며 끝까지 책임진다'는 핵심 메시지를 담고 있다.
이 사장은 "일하는 방식의 혁신은 거창한 것이 아니라 우리가 현장에서 쌓아온 좋은 선례들을 체계화해 실제 업무에 적용해 나가는 것"이라며, "모든 구성원이 동일한 기준을 바탕으로 일할 때 더 큰 성과를 창출할 수 있다"고 당부했다.
질의응답 시간에서는 사업 방향성부터 업무 효율화, 신기술 도입 등 다양한 현안을 두고 격의 없는 대화가 오갔다. 이 사장은 자신의 경험담을 곁들이며 직원 개개인의 성장을 위한 진솔한 조언을 아끼지 않았다.
현대제철은 타운홀 미팅에서 공유된 목표와 업무 기준을 바탕으로 실행 중심의 역동적인 조직문화를 정착시켜 나갈 계획이다. 또 다양한 소통 채널을 통해 경영진과 직원 간의 접점을 넓힐 예정이다.