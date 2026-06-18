동국제약, 전국 약국 200곳에 ‘뷰티 특화존’ 구축

전문 상담 결합한 약국 뷰티 플랫폼 확대

루온셀·케어놀로지95 등 고기능성 제품 입점

[동국제약 사진자료]약국 뷰티케어존 _파마시뷰티솔루션_ 0

동국제약이 전국 약국을 기반으로 한 뷰티 사업 확대에 나섰다.동국제약은 전국 약 200개 약국에 뷰티 전문 진열 공간인 '파마시뷰티솔루션(Pharmacy Beauty Solution)'을 조성했다고 18일 밝혔다.최근 소비자들이 제품 구매 시 성분과 효능, 가격 등을 꼼꼼하게 비교하는 이른바 '체크슈머(Check-sumer)' 성향이 강해지면서 약국 유통 화장품에 대한 관심도 높아지고 있다. 이에 동국제약은 제약사와 피부과 전문 브랜드의 고기능성 스킨케어 제품을 한곳에서 살펴볼 수 있는 전용 공간을 마련했다고 설명했다.파마시뷰티솔루션에는 동국제약의 더마 코스메틱 브랜드 '루온셀'을 비롯해 약국 전용 피부 케어 브랜드 '마데카파마시아', 탈모 증상 완화 기능성 샴푸 '판페신', 의료기기 압박스타킹 '센시슬림' 등 다양한 제품군이 입점했다.특히 최근 출시된 루온셀은 피부 본연의 건강한 상태 회복에 초점을 맞춘 더마 코스메틱 브랜드다. 브랜드 핵심 성분인 '해피셀 콤플렉스'는 알파인 황금, 감마아미노뷰티르산(GABA), 스페인 감초 뿌리 추출물 등을 배합해 피부 보호 기능을 강화했으며, '테카 바이오힐 콤플렉스'는 TECA와 PDRN 등 바이오 소재를 접목해 초기 노화 관리에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다.이와 함께 30년 이상 피부 치료 경험을 보유한 임이석 원장이 개발에 참여한 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 '케어놀로지95' 제품도 함께 선보인다.동국제약 관계자는 "파마시뷰티솔루션은 소비자들이 신뢰할 수 있는 고기능성 뷰티 제품을 약국에서 직접 체험하고 상담받을 수 있도록 기획한 공간"이라며 "약국 이용 비중이 높은 중장년층을 중심으로 새로운 뷰티 쇼핑 채널로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.