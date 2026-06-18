스타쉽 “장원영 악플러 수사 진행…네이버·디시 등 끝까지 추적”

장원영 0 장원영/사진 = 박상선 기자

스타쉽엔터테인먼트가 소속 아티스트 장원영을 대상으로 한 악성 게시물 작성 및 유포 행위에 대해 강경한 법적 대응 방침을 재차 밝혔다.스타쉽엔터테인먼트는 최근 공식 입장을 통해 "장원영을 대상으로 한 악성 게시물에 대해 지속적인 모니터링과 법적 대응을 진행하고 있다"며 수사 진행 상황을 공개했다.소속사에 따르면 최근 수사기관으로부터 사건 진행 경과를 확인한 결과, 현재 고소 사건과 관련해 피의자 특정 및 증거 확보를 위한 수사가 진행 중인 것으로 파악됐다.특히 네이버 블로그와 디시인사이드 등 국내 플랫폼에 대해서는 가입자 정보 확보를 위한 영장 절차가 진행되고 있으며 엑스 등의 플랫폼에 대해서도 작성자 특정 및 관련 정보 확보를 위한 국제 공조 절차가 추진되고 있다고 설명했다.스타쉽은 팬들의 제보와 자체 모니터링을 통해 아티스트 권익을 침해하는 게시물과 행위에 대한 증거를 지속적으로 수집하고 있다고 밝혔다. 또한 모욕, 명예훼손, 허위사실 유포, 성희롱 및 성적 모욕, 사생활 침해 등 위법 행위가 확인될 경우 형사상·민사상 조치를 포함한 법적 대응을 이어가고 있다고 강조했다.아울러 장원영뿐 아니라 소속 아티스트 전반에 대한 권익 침해 행위를 상시 모니터링하고 있으며, 확인된 위법 행위에 대해서는 동일한 원칙으로 대응하고 있다고 덧붙였다.스타쉽은 "게시물 삭제, 계정 탈퇴 또는 비공개 전환 등 사후 조치 여부와 관계없이 확보된 증거를 바탕으로 끝까지 법적 책임을 물을 예정"이라며 강경 대응 기조를 유지할 것임을 분명히 했다.끝으로 소속사는 "팬 여러분의 지속적인 관심과 제보에 감사드린다"고 전했다.