원전 넘어 로봇·배터리까지…한-체코 산업동맹 확장 속도

두코바니 원전 협력 점검…첨단산업 공동 연구·협력센터 구축 본격화

로봇·배터리·미래차 협력 확대…100년 협력 기반 마련

산업통상부 제2차 전 직원 타운홀미팅 개최<YONHAP NO-6429> 0 김정관 산업통상부 장관. /산업통상부 제공

한국과 체코가 두코바니 신규원전 사업을 계기로 구축한 협력 관계를 로봇·배터리·미래차 등 첨단산업 전반으로 확대하고 있다. 원전 건설을 넘어 공동 연구개발(R&D)과 공급망 협력, 인력 교류까지 아우르는 장기 산업동맹 구축이 본격화되는 모습이다.18일 산업통상부에 따르면, 김정관 산업부 장관은 17일(현지시간)부터 이틀간 체코를 방문해 카렐 하블리첵 체코 산업통상부 장관과 만나 두코바니 신규원전 사업 이행 현황을 점검하고 첨단산업 협력 확대 방안을 논의했다.양국은 이날 두코바니 프로젝트 이행점검 협의체 2차 회의를 열고 사업 진행 상황을 점검했다. 양측은 팀코리아가 인허가 서류 제출 등 주요 일정을 계획대로 이행하고 있다는 점을 확인하고, 인력 확보와 중량물 운송계획 등 주요 사업 리스크도 함께 점검했다.김 장관은 "두코바니 신규원전 사업은 건설과 운영을 포함해 향후 100년 이상 이어질 미래세대 협력의 토대가 될 것"이라며 "양국은 두코바니 사업의 성공적인 추진을 기반으로 원전은 물론 첨단산업, 공급망 등 다양한 분야로 협력을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.특히 양국 정부는 체코 기업의 사업 참여 확대와 기업 간 협력 강화를 위해 긴밀히 협력하기로 했다. 원전 건설 과정에서 발생하는 애로사항을 공동으로 해결하고 사업이 예정된 일정에 따라 안정적으로 추진될 수 있도록 지원한다는 방침이다.이날 열린 제3차 한-체코 공급망·에너지 대화에서는 원전 협력을 기반으로 확대되고 있는 첨단산업 협력 현황도 집중 논의됐다.양국은 지난해 채택한 '블타바 첨단산업 협력 비전'의 후속 조치를 차질 없이 추진하기로 했다. 해당 비전은 배터리와 로봇, 미래차를 우선 협력 산업으로 지정하고 공동 연구와 기술 실증, 인력 교류 등을 확대하는 내용을 담고 있다.양국은 현재 추진 중인 로봇·배터리·미래차 협력센터 구축 현황을 점검하고 공동 연구개발 추진 계획도 논의했다. 특히 첨단로봇 협력센터는 양국이 추진하는 3대 협력센터 가운데 가장 먼저 가시화되는 사업으로 평가된다.김 장관은 프라하공과대학교를 방문해 첨단로봇 협력센터 예정 부지와 로봇 테스트베드를 직접 점검했다. 산업통상부는 해당 센터가 향후 양국 기업과 연구기관 간 공동 연구개발과 기술 실증, 전문 인력 양성의 거점 역할을 할 것으로 기대하고 있다.양국 기업 간 협력도 확대되고 있다. 이날 열린 한-체코 원전기업 파트너십 행사에서는 한국전력기술과 체코 EGP 간 설계·인허가 기술지원 사업 계약이 체결됐다. 양국 정부와 기업들은 두코바니 신규원전 사업 계약 체결 1주년을 맞아 사업 성과를 공유하고 향후 협력 의지도 재확인했다.산업부는 최근 체코가 원전 운영기간을 최대 80년까지 연장하는 정책을 추진하고 있는 만큼 두코바니 사업이 향후 수십 년에 걸친 협력의 출발점이 될 것으로 보고 있다.