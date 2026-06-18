與野 ‘선관위 국조’ 문 열었지만… 후반기 원구성 협상 ‘공전’

국회에서 18일 열린 본회의에서 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 계획서 승인의 건이 재석 251명 중 찬성 250명, 반대 1명으로 통과되고 있다. /송의주 기자 songuijoo@