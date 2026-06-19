HD현대사이트솔루션, 울산공장 선진화…2030년 매출 1.6조 목표

공정 자동화·물류 최적화 완료

年2.4만대 산업차량 생산거점

clip20260619093546 0 HD현대사이트솔루션 CI. /HD건설기계

HD현대사이트솔루션이 울산 산업차량 공장 선진화 프로젝트를 완료했다. 회사는 통합 생산체계를 가동해 오는 2030년 매출 1조 6000억원을 달성한다는 목표다.19일 HD현대사이트솔루션은 지난 18일 울산 동구에 위치한 울산캠퍼스에서 산업차량 통합 공장 완공식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 조영철 HD현대 부회장, 송희준 HD현대사이트솔루션 대표를 비롯한 임직원과 협력사 등 주요 관계자 90여 명이 참석했다.이번에 완공된 생산시설은 HD현대사이트솔루션이 2022년부터 기존 울산캠퍼스 산업차량 공장에 약 930억원을 투자해 진행해 온 '울산캠퍼스 선진화 프로젝트'의 결과다.HD현대사이트솔루션은 생산시설을 재편해 산업차량과 컴포넌트 통합 생산 거점을 구축했다. 산업차량 연간 생산 능력은 기존 2만대에서 2만4000대로 확대됐다. 산업차량 및 건설기계 부품(컴포넌트) 생산 규모도 17만개에서 22만개 규모로 늘어났다.또 HD현대사이트솔루션은 산업차량 공장에 프레임 공급 무인운반차량(AGV), 대형 타이어 조립 설비, 조립라인 자동 컨베이어 등을 도입하고, 자재 창고, 성능·출하동 등을 신축해 자동화율을 높이고 물류 최적화를 이뤄냈다.선진화 프로젝트 효과로 제품 완성까지 소요되는 기간은 기존 대비 9일(32%)가량 단축된다. 생산성 역시 약 20% 향상될 것으로 기대된다.송희준 대표는 "울산캠퍼스 선진화 프로젝트를 통해 품질과 생산 경쟁력을 한 단계 끌어올렸다"며 "전동지게차 풀라인업과 통합 생산 체계를 기반으로 2030년 산업차량 부문 매출 1조6000억원을 달성하겠다"고 밝혔다.