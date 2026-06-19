두산건설, 우수 협력사 11곳 선정…상생협력·안전경영 강화

이미지 0 지난 18일 서울 강남구 두산건설 본사에서 진행된 '2026 베스트 파트너스 데이'에 참석한 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다./두산건설

두산건설이 우수 협력사 시상식을 열고 품질·안전·공기 준수 등 현장 경쟁력 강화에 기여한 협력사 11곳을 포상했다. 협력사와의 장기 파트너십을 강화하고 안전 중심의 현장 문화를 정착시키기 위한 행보다.두산건설은 지난 18일 서울 강남구 논현동 본사에서 '2026 베스트 파트너스 데이'를 개최하고 우수 협력사 시상식을 진행했다고 19일 밝혔다.베스트 파트너스 데이는 협력사와의 신뢰를 바탕으로 현장 운영 성과를 공유하고 상생협력 방안을 논의하기 위해 매년 열리는 행사다. 두산건설은 올해 공사 수행 역량과 안전보건 관리 수준, 협력 성과 등을 종합 평가해 총 11개 협력사를 선정했다.공사수행 부문에서는 철근콘크리트 공종 전문업체인 조형기술개발이 최우수 협력사로 선정됐다. 우수 협력사에는 경수제철건설, 도양기업, 신두건설, 씨엔지건설, 에코밸리, 대평건설, 풍승건설 등 7개사가 이름을 올렸다.안전보건 부문에서는 무경이 최우수 협력사로 선정됐으며 토우코리아와 에이제이지오텍이 우수 협력사로 뽑혔다.특히 씨엔지건설은 두산건설의 장기 우수협력사 제도인 '위브더파트너'에 새롭게 선정됐다. 위브더파트너는 두산건설 대표 브랜드인 '위브(We've)'를 접목한 전략적 파트너십 제도로, 지속적인 협력 성과와 현장 수행 역량을 인정받은 협력사에 부여된다. 씨엔지건설은 2023년 이후 매년 우수 협력사에 선정되며 안정적인 시공 능력과 현장 대응력을 인정받았다.특히 두산건설은 품질·안전·환경관리 등 현장 평가와 거래 실적, 기성 실적, 신규 수주 실적 등을 종합 반영해 협력사를 선정했다. 단순 실적보다 최근 현장 기여도와 수행 역량을 중점적으로 평가했다는 설명이다.선정된 협력사에는 골드바 포상을 비롯해 계약보증 부담 완화, 입찰 참여 기회 확대 등 다양한 인센티브가 제공된다. 두산건설은 이를 통해 협력사의 사업 안정성과 성장 기반을 지원할 계획이다.두산건설 관계자는 "어려운 건설경기 속에서도 품질 확보와 안전한 시공 환경 조성을 위해 노력해 준 협력사들에 감사드린다"며 "협력사의 경쟁력이 곧 두산건설의 경쟁력이라는 인식 아래 실질적인 지원과 긴밀한 소통을 통해 동반성장을 이어가겠다"고 말했다.