해수부, 마리나 인프라 확충·관광 활성화…210만명 유치 목표

해수부, '수요자 맞춤형 마리나 활성화 방안' 발표

마리나 관리체계 확립·민간투자 여건 개선 등 추진

noname01 0 수요자 맞춤형 마리나 활성화 방안 그래픽/해양수산부

국내 마리나 시설과 선박 관리체계가 정비되고 체류형 관광 콘텐츠 개발도 본격화될 전망이다.해양수산부는 19일 이 같은 내용이 담긴 마리나 산업과 관광의 도약을 위한 '수요자 맞춤형 마리나 활성화 방안'을 경제관계장관회의에서 발표했다.마리나는 요트·보트 등을 정박·보관할 수 있는 시설과 관련 서비스를 갖춘 복합 해양레저 공간이다. 해수부는 마리나 정책과 제도를 정비하고 민간투자 여건을 개선해 선박·장비 산업 경쟁력을 강화한다는 계획이다.이를 위한 조치로 마리나 시설과 선박 등에 대한 관리체계를 체계적으로 정비한다. 전국에 산재한 마리나 관련 시설에 대한 현황 파악부터 일관된 안전관리 기준 적용까지 통합적인 관리체계를 마련한다는 방침이다.또 마리나 선박에 고유식별번호를 부여하고 선박정보를 시스템에 등록하는 '이력관리제'도 단계적으로 도입한다. 소유주 변경 이력과 정비·사고 이력 등을 투명하게 관리해 무단 방치와 폐선 등을 예방하고 장기적으로 마리나 선박 중개시장 활성화 기반을 마련한다는 구상이다.마리나 기반시설을 확충하고 민간투자 여건도 개선한다. 현재 부산 해운대, 전남 여수 등 6곳을 중심으로 추진 중인 거점형 마리나항만 조성 사업을 조속히 완료해 증가하는 마리나 수요에 대응한다는 계획이다.지난해 160만명 수준인 마리나 이용객을 2030년까지 210만명으로 확대하는 것이 목표다. 아울러 해외 주요 요트 박람회에 한국관을 개관하고 국내 기업 참가를 확대해 국내 마리나 선박·장비 등의 해외 진출도 지원한다.친환경·인공지능(AI) 마리나 선박과 관련한 연구개발(R&D) 확대와 기술이전 등을 통해 국내 기업의 수출 경쟁력을 높여 나간다는 게 해수부의 설명이다.이외에도 국내 마리나 선박 관광상품을 체류형·체험형 상품으로 다양화하고 권역별 브랜딩을 지원한다. 섬과 어촌을 잇는 마리나 관광 콘텐츠를 개발하는 등 다양한 관광 활성화 정책도 추진할 계획이다.황종우 해수부 장관은 "마리나 관련 제도 혁신과 새로운 정책 개발에 힘쓰겠다"며 "앞으로 우리 경제와 생업의 터전으로서의 바다뿐만 아니라 여유와 힐링을 제공하는 공간으로서의 바다 가치도 높여나갈 것"이라고 말했다.