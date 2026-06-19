기후부, 순환경제 선도기업 16곳 첫 지정…재생원료 활용 확대

실증특례, 공동 기술개발 발굴 등…5년간 맞춤 지원

전기·반도체소재, 철강 등 업종별 핵심 과제 협력

251017_기후부 건물 (4) 0 기후에너지환경부 전경/기후에너지환경부

기후에너지환경부(기후부)가 수입 원료 의존도를 낮추고 국내 폐자원의 순환이용을 확대하기 위해 순환경제 선도기업·산업단지 육성에 나선다.기후부는 19일 서울 강남구 포스코센터에서 순환경제 선도기업·산업단지로 선정된 16개 기업·산업단지와 한국환경공단이 참여한 가운데 '순환경제 선도기업·산업단지 육성 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.업무협약에는 LG전자와 경남테크노파크, LX판토스, 칠서리사이클링센터, 오운알투텍, PKC, 아데카코리아, 삼양식품, 강원바이오에너지, 포스코, 현대제철, 신진기업, 세림상운, 진평, 흥진개발, 세움산업개발 등이 참여했다.기후부는 올해 최초로 전기·전자, 반도체 소재, 철강, 식품 등 다양한 업종의 기업·산업단지 16곳을 선도기업·산업단지로 지정했다. 지정된 선도기업과 산업단지는 핵심광물·철강·냉매 등 재생원료 생산·사용 활성화, 공정부산물 공유 및 순환이용, 제품의 수리·재사용 체계 강화, 포장재의 재활용성 향상 등 다양한 핵심과제를 추진하기로 했다.이번 협약은 개별기업을 넘어 재생원료 가치사슬(밸류체인)을 공유하는 기업 협력체계뿐만 아니라 지역 단위의 산업단지까지 협력·지원해 순환경제 내재화를 꾀하는 새로운 시도라고 기후부는 설명했다.우선 전기·전자 업종의 대표로 참여하는 LG전자는 에어컨·냉장고 등에서 배출되는 폐냉매에 대해 물류기업인 LX판토스와 적정한 회수·관리체계를 구축한다. 이를 칠서리사이클링센터, 오운알투텍으로 운반해 재생 냉매를 생산할 계획이다.경남권 산업단지를 관리하는 경남테크노파크도 협약에 참여해 폐냉매 회수·관리 관련 표준체계 등을 구축한다. 또 부분 불량 등으로 반품돼 폐기되던 전기·전자 제품을 재사용 가능한 상태로 복원해 제품 자원 효율을 극대화하는 수리·재사용(Refurbish) 체계도 새롭게 마련해 실증에 나선다.반도체 소재 업종은 전 세계 생산량이 연 70~75톤에 불과한 희소금속 '하프늄'에 주목하고 있다. PKC와 아데카코리아는 국제적인 하프늄 수급 경쟁을 선점하기 위해 반도체 제조 공정 부산물에서 재생원료를 생산해 전구체를 제작하고 이를 반도체 공정에 다시 활용하는 시범사업을 추진한다.하프늄(Hf)은 뛰어난 중성자 흡수 능력을 지니고 있어 반도체 절연체 등에서 활용되고 있다.철강 업종도 그간 버려지던 폐기물을 최대한 고부가가치화하는 순환이용 패러다임으로 탈바꿈한다. 포스코와 신진기업, 세림상운, 진평은 매립되던 공정분진·슬래그·오니류에 포함된 철, 탄소 등 유가 성분(valuable materials)을 분석하고 이를 고품질 재생원료로 회수·가공하는 데 집중한다.현대제철은 흥진개발, 세움산업개발과 규제특례를 통해 철강슬래그 등 공정부산물을 공유하고 슬래그 아스콘 및 콘크리트용 골재 등 고부가가치 제품을 생산하기 위한 협업체계를 구축한다.마지막으로 국내 식품업종의 대표주자인 삼양식품은 그간 소각 처리되던 공정부산물을 강원바이오에너지와 바이오가스화해 에너지를 생산하는 등 재생원료 중심 탈플라스틱 순환경제 전환에 기여한다는 계획이다.기후부는 선정된 기업과 협력체에 올해 순환경제 세부 경영전략을 함께 수립한다. 이를 바탕으로 폐기물규제 개선 또는 실증특례를 통한 제도 개편, 순환경제를 위한 공정개선 및 설비 설치 지원, 혁신 기술개발(R&D) 과제 발굴 등 행정·재정·기술적 지원을 2030년까지 집중 제공할 예정이다.김성환 기후부 장관은 "자원 공급망 경쟁이 나날이 심화되어 순환경제로의 전환이 불가피한 이 시점에 순환경제 선도기업·산업단지가 산업생태계 전반의 변화를 이끄는 이정표가 되기를 기대한다"며 "정부는 각 업종의 실험과 혁신을 든든하게 뒷받침하며 순환경제 산업 경쟁력을 높이는데 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.