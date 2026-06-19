자이에스앤디, ‘SD강서데이케어센터’ 열고 시니어 사업 진출…서울 전역 확대 추진

이미지 0 지난 18일 서울 강서구 등촌동에 위치한 'SD강서데이케어센터' 개소식에서 (좌측부터) 윤수정 SD 강서데이케어센터 센터장, 안상봉 자이에스앤디 시니어사업부문 대표, 구본삼 자이에스앤디 대표, 진교훈 서울시 강서구청장, 허진홍 GS건설 본부장, 이경규 한국요양보호협회 상무 등이 기념 촬영을 하고 있다./자이에스앤디

GS건설의 자회사 자이에스앤디(자이S&D)가 시니어 돌봄 사업에 본격 진출했다. 기존 부동산·주택 운영관리 사업을 넘어 고령화 시장을 겨냥한 신성장 동력 확보에 나선 것으로 풀이된다.자이에스앤디는 지난 18일 서울 강서구 등촌동에 위치한 'SD강서데이케어센터' 개소식을 열고 시니어 사업 출범을 공식화했다고 19일 밝혔다.이날 행사에는 구본삼 자이에스앤디 대표이사를 비롯해 허진홍 GS건설 신성장사업개발본부장, 진교훈 강서구청장, 김경호 대교뉴이프 대표 등이 참석했다. 참석자들은 시설을 둘러보며 운영 현황과 서비스 계획을 점검하고 지역사회 연계 방안 등을 논의했다.SD강서데이케어센터는 강서구에 조성된 시니어 주간보호시설이다. 어르신들이 낮 시간 동안 안전하게 생활할 수 있도록 신체·인지 기능 향상 프로그램과 여가·문화 활동, 건강관리, 식사 서비스, 차량 지원 등 통합 돌봄 서비스를 제공한다.이용자별 건강 상태와 생활 여건을 고려한 맞춤형 프로그램도 운영한다. 이를 통해 어르신의 일상생활 역량과 정서적 안정을 지원하고 가족의 돌봄 부담을 덜어준다는 계획이다.이와 함께 장기요양등급을 받은 어르신과 보호자를 대상으로 이용 상담, 장기요양등급 신청 안내, 이용 절차 설명 등 상담 서비스도 제공한다. 초기 이용 과정에서 발생할 수 있는 불편을 줄여 접근성을 높이기 위한 조치다.이번 센터를 시니어 사업의 첫 거점으로 삼는 자이에스앤디는 지역 돌봄 네트워크 구축에 나설 방침이다. 향후 강서구를 기반으로 사업 모델을 고도화한 뒤 서울 전역으로 서비스를 확대한다는 계획이다.자이에스앤디 관계자는 "SD강서데이케어센터는 시니어 사업 진출의 첫 거점"이라며 "전문성과 신뢰를 바탕으로 지역사회와 함께하는 돌봄 서비스를 제공하고 어르신과 가족이 안심할 수 있는 시니어 케어 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.