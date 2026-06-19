한진, IATA 신선화물 국제인증 획득… 콜드체인 물류 경쟁력 강화

'CEIV Fresh' 인증 취득…리튬배터리 이어 특수화물 인증 확대

글로벌 수준 품질관리 체계 입증…온도 민감 화물 운송 역량 확보

K-푸드·K-바이오 수출 증가 맞춰 고부가가치 물류시장 공략

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한진이 국제항공운송협회(IATA)의 신선화물 항공운송 국제표준 인증 'CEIV Fresh'를 획득하며 고부가가치 콜드체인 물류시장 공략에 속도를 낸다.한진은 IATA로부터 신선화물 항공운송 국제표준 인증인 'CEIV Fresh'를 취득했다고 19일 밝혔다.CEIV는 특수화물 항공운송 과정의 전문성과 안전성을 인증하는 국제표준 프로그램이다. 이 가운데 CEIV Fresh는 온도 민감 화물의 품질을 유지하기 위한 운송·보관·관리 체계를 종합적으로 평가하는 인증이다.한진은 300여 개에 이르는 IATA의 평가 항목과 현장 심사를 통과하며 글로벌 수준의 신선화물 품질관리 체계를 인정받았다.회사는 지난해 12월 'CEIV 리튬 배터리' 인증을 획득한 데 이어 이번 CEIV Fresh 인증까지 확보하며 특수화물 운송 경쟁력을 한층 강화했다. 이를 기반으로 엄격한 온도 관리와 콜드체인 운영 역량을 앞세워 고부가가치 물류사업 확대에 나설 계획이다.시장조사업체 비즈니스 리서치 인사이트에 따르면 올해 글로벌 콜드체인 물류서비스 시장 규모는 약 5000억달러에 달할 것으로 전망된다. 이 가운데 항공운송 비중은 약 20%를 차지하며, 의약품과 신선식품 교역 확대에 따라 관련 수요도 꾸준히 증가하고 있다.국내에서도 K-푸드와 바이오의약품 수출이 늘고 있다. 지난해 K-푸드 수출은 103억9000만달러로 처음 100억달러를 넘어섰으며, 바이오의약품 수출도 성장세를 이어가고 있다.한진은 이번 인증을 계기로 K-푸드와 K-바이오를 중심으로 특수화물 물류 포트폴리오를 확대하고 글로벌 시장 공략을 강화한다는 방침이다.한진 관계자는 "글로벌 스탠다드에 부합하는 철저한 품질 관리와 선진화된 시스템을 바탕으로 K-푸드, K-바이오 등 고부가가치 수출입 물류 시장을 적극적으로 공략할 것"이라고 말했다.