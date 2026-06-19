“DJ 장비 직접 만지며 배운다”…안양대, 최요셉 감독 ‘체험형 디제잉 특강’ 개최

학생들 직접 참여하는 DJ 장비 체험형 워크숍 진행
실용음악과와 K-콘텐츠학과 협업 융합 교육 모델 제시
안양대학교는 19일 일우중앙도서관에서 자라섬 국제 재즈 콩쿠르 대상 수상자인 최요셉 감독을 초청해 디제잉 특강 'SOUND WAVE : DJ의 헤드폰 속이 궁금한 당신에게'를 진행했다고 밝혔다. 이번 특강에는 실용음악과 학부생과 글로벌대학원 K-콘텐츠비즈니스학과 대학원생이 함께 참여했다.
강사로 나선 최요셉 감독은 재즈피플 '라이징 스타' 출신으로, 국내외 주요 재즈 페스티벌 공연과 방송 활동, 대형 축제 음악감독 등을 역임한 베테랑 아티스트다. 다년간의 대학 강의 경험을 지닌 최 감독은 이날 강연에서 글로벌 음악 시장 내 전자음악(Electronic Music)의 위상 변화를 심도 있게 다뤘다.
특강은 학생들이 직접 DJ 컨트롤러, 턴테이블, 이펙터 등 장비를 다루며 전자음악 제작과 연출의 원리를 체험하는 워크숍 형태로 진행됐다.
김민주 안양대학교 실용음악과 교수는 "K-POP의 음악적 기반이 되는 전자음악 문화를 학생들이 직접 경험할 수 있도록 이번 행사를 준비했다"라며 "특히 음악적 실무를 다루는 실용음악과와 산업적 시각을 배우는 K-콘텐츠비즈니스학과의 협업을 통해 한 단계 높은 융합형 교육 모델을 제시했다는 점에서 의미가 크다"고 설명했다.
한편, 안양대학교 실용음악과와 글로벌대학원 K-콘텐츠비즈니스학과는 앞으로도 학생들의 실무 역량 강화를 위한 다양한 연계 프로그램과 특강을 이어갈 계획이다.