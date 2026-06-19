“DJ 장비 직접 만지며 배운다”…안양대, 최요셉 감독 ‘체험형 디제잉 특강’ 개최

전자음악의 대중음악 내 중요성 및 최신 트렌드 소개

학생들 직접 참여하는 DJ 장비 체험형 워크숍 진행

실용음악과와 K-콘텐츠학과 협업 융합 교육 모델 제시

안양대 0 안양대학교 실용음악과는 재즈피플 '라이징 스타' 출신인 최요셉 감독을 초청해 디제잉 특강 'SOUND WAVE : DJ의 헤드폰 속이 궁금한 당신에게'를 진행했다. /안양대

안양대학교 실용음악과가 대중음악과 K-콘텐츠 산업의 변화를 공유하기 위하 특별한 행사를 개최했다.안양대학교는 19일 일우중앙도서관에서 자라섬 국제 재즈 콩쿠르 대상 수상자인 최요셉 감독을 초청해 디제잉 특강 'SOUND WAVE : DJ의 헤드폰 속이 궁금한 당신에게'를 진행했다고 밝혔다. 이번 특강에는 실용음악과 학부생과 글로벌대학원 K-콘텐츠비즈니스학과 대학원생이 함께 참여했다.강사로 나선 최요셉 감독은 재즈피플 '라이징 스타' 출신으로, 국내외 주요 재즈 페스티벌 공연과 방송 활동, 대형 축제 음악감독 등을 역임한 베테랑 아티스트다. 다년간의 대학 강의 경험을 지닌 최 감독은 이날 강연에서 글로벌 음악 시장 내 전자음악(Electronic Music)의 위상 변화를 심도 있게 다뤘다.특강은 학생들이 직접 DJ 컨트롤러, 턴테이블, 이펙터 등 장비를 다루며 전자음악 제작과 연출의 원리를 체험하는 워크숍 형태로 진행됐다.김민주 안양대학교 실용음악과 교수는 "K-POP의 음악적 기반이 되는 전자음악 문화를 학생들이 직접 경험할 수 있도록 이번 행사를 준비했다"라며 "특히 음악적 실무를 다루는 실용음악과와 산업적 시각을 배우는 K-콘텐츠비즈니스학과의 협업을 통해 한 단계 높은 융합형 교육 모델을 제시했다는 점에서 의미가 크다"고 설명했다.한편, 안양대학교 실용음악과와 글로벌대학원 K-콘텐츠비즈니스학과는 앞으로도 학생들의 실무 역량 강화를 위한 다양한 연계 프로그램과 특강을 이어갈 계획이다.