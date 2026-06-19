하나은행, 롯데건설·신용보증기금과 中企 1200억원 보증공급

협력기업 2000곳 대상…운전자금 최대 30억원 지원

[보도자료_사진] 하나은행-롯데건설-신보 3자간 업무협약식 0 이호성 하나은행장(오른쪽)이 18일 서울 중구 하나은행 본점에서 열린 업무협약식에 참석해 오일근 롯데건설 대표이사(가운데), 강승준 신용보증기금 이사장과 함께 기념촬영을 하고 있다./하나은행

하나은행이 롯데건설·신용보증기금과 손잡고 롯데건설 협력이업에 최대 1200억원 규모의 금융지원을 제공하기로 했다. 자금 조달에 어려움을 겪는 중소 협력기업들에 유동성을 지원하기 위해서다.하나은행은 지난 18일 서울 중구 하나은행 본점에서 롯데건설, 신용보증기금과 '롯데건설 협력기업 상생 및 동반성장을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 19일 밝혔다.이번 협약은 국제 정세 불안 등으로 경영환경이 악화된 상황에서 중소기업들의 자금 조달 부담을 낮추고, 협력기업과의 상생 및 동반성장을 지원하기 위해 마련됐다.협약 내용에 따라 하나은행과 롯데건설은 각각 최대 60억원과 20억원을 출연해 총 80억원의 특별출연금을 조성하기로 했다. 신보는 이를 재원으로 최대 1200억원 규모의 협약 보증을 공급한다.우선 하나은행과 롯데건설은 1차로 총 20억원을 출연한다. 하나은행이 15억원, 롯데건설이 5억원 규모다. 향후엔 기금 소진 상황을 고려해 출연 규모를 단계적으로 확대한다는 계획이다.지원 대상은 롯데건설이 추천하는 국내 협력기업 약 2000개사다. 신청 기업은 심사를 거쳐 최대 30억원까지 운전자금을 지원받을 수 있다. 하나은행은 롯데건설 임직원 복지 증진과 협력사 지원을 위한 금융 서비스도 제공하기로 했다. 우대금리를 적용한 금융상품 지원과 자산관리 컨설팅, 교육·상담 서비스, 협력사 퇴직연금 확정기여형(DC) 운용 등을 통해 금융 편의성을 높인다는 구상이다.이호성 행장은 "이번 협약을 통해 자금이 필요한 중소기업에 유동성을 적기에 공급할 뿐만 아니라, 실질적인 금융 혜택까지 받을 수 있도록 적극 지원할 것"이라며 "하나은행은 앞으로도 중소·중견 협력기업과의 상생 및 동반 성장에 적극 동참해 지속가능한 금융 협력 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.