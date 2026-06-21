닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

“더 자주 찾아뵙겠습니다” 김동연 지사, 문재인 전 대통령과의 따뜻했던 저녁 식사

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260620010007003

글자크기

닫기

수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 06. 21. 06:44

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

“대통령의 국정철학, 현장에서 실천하며 배웠다”
앞으로 할 수 있는 역할 찾으며 그 귀한 가치 이어갈 것
김동연
김동연 경기지사가 퇴임 임사차 문재인 전 대통령을 만나 기념사진을 촬영하고 있다. /김동연 사회관계망서비스
김동연 경기도지사는 최근 문재인 전 대통령을 만나 저녁을 함께하며 깊은 대화를 나눴다고 밝혔다.

김 지사는 지난 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "그제 문재인 전 대통령님을 퇴임 인사차 찾아뵀다"며 양산 평산마을 방문 내용을 공개했다.

먼저 김 지사는 대통령 내외가 반갑게 맞아준 데 대해 감사의 뜻을 전했다. 저녁 자리에서 속 깊은 이야기를 나눌 수 있었던 점도 언급했다.

김 지사는 경기도정을 맡았던 지난 4년 동안 '사람 중심' 도정을 실천하며 '균형발전'과 '포용'의 가치를 경기도 현장에서 구현하기 위해 노력했다고 밝혔다. 또한 민주당의 가치와 문재인 대통령의 국정철학을 현장에서 직접 실천하며 많은 것을 느끼고 배웠다고 설명했다.

이어 "늘 든든한 버팀목이 되어주신 대통령님께 진심으로 감사드린다"고 썼다.

또 김 지사는 "이제 도지사로서의 소임은 마무리하지만, 앞으로도 제가 할 수 있는 역할을 찾으며 그 귀한 가치를 이어가겠다"며 향후 행보에 대한 의지도 넌지시 내비쳤다.

마지막으로 김 지사는 "앞으로는 더 편안한 마음으로 자주 찾아뵙겠다"며 "대통령님, 늘 건강하시고 평안하시길 기원한다"고 글을 마무리했다.


엄명수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기