“지역사회 변화, 주민 스스로 만든다”…광명시, ‘동상일몽’ 사업 추진

26개 시민모임과 협업…성장 단계별 맞춤 지원

광명시_동상일몽 사업 0 광명시가 '동상일몽' 사업의 일환으로 지원하는 시민모임 '사내기' 회원들이 지속 단계의 '예비식의 탄소중립 실천' 활동을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. /광명시

경기 광명시가 주민이 직접 지역 문제를 해결하고 공동체를 키우는'동상일몽' 사업을 추진한다.광명시는 올해 돌봄, 탄소중립, 문화·교육 등 다양한 분야에서 활동할 26개 시민모임을 선정했다고 24일 밝혔다.동상일몽은 '같이 행동하고 같은 꿈을 꾸는 우리'라는 뜻으로, 주민이 스스로 지역사회 변화를 만들어가는 공동체 활동을 지원하는 사업이다.사업은 공동체 성장 단계와 목적에 따라 씨앗, 성장, 지속, 문제해결형으로 운영한다. 신규 공동체의 활동 기반 마련부터 자립과 확산, 지역 현안 해결까지 단계별 맞춤 지원이 이뤄진다.우선 씨앗·성장 단계에서는 인지놀이, 독서문화 교육, 저탄소 식생활 실천 등 주민 관계 형성과 역량 강화를 위한 활동을 추진한다. 지속 단계에서는 학교 예비식 나눔, 농아인·1인가구 정서 지원, 다문화가정 텃밭 활동 등 공동체 활동을 확대한다.특히 문제해결형 분야에서는 아동 돌봄, 고립가구 정서 지원, 다문화·한부모가정 지원, 음식물 쓰레기 감축 등 주민이 체감하는 지역 문제 해결에 나설 예정이다.시는 이번 사업이 아동·청소년, 시니어, 장애인, 다문화가정 등 다양한 계층의 주민 참여를 확대하고 공동체 기반도 한층 강화할 것으로 기대하고 있다. 박승원 시장은 "지역 변화는 주민 간 연결과 참여에서 시작된다"며 "시민들의 다양한 아이디어와 실천이 지역의 긍정적인 변화를 이끌 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.