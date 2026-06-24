안산시 “대부도를 수도권 서부권 관광 핵심거점으로 육성”

clip20260616090154 0 대부도 해변길./안산시

2.안산시, 대부도 관광 경쟁력 높인다… 민관협의체 정기회의 개최 0 지난 23일 안산시청에서 열린 '대부도 관광 민관협의체 2분기 정기회의'에서 참석자들이 토론을 하고 있다./안산시

경기 안산시가 대부도 관광 경쟁력 높이기에 공을 들이고 있다. 이를 통해 대부도를 안산을 대표하는 수도권 서부권 관광의 핵심 거점으로 키워 나간다는 구상이다.24일 안산시에 따르면 전날 시청에서 열린 '대부도 관광 민관협의체 2분기 정기회의'에서는 대부도 관광 활성화를 위한 실질적인 발전 방안이 집중적으로 논의됐다.대부도 관광 민관협의체는 대부도의 관광 경쟁력을 강화하기 위해 공공과 민간이 참여하는 협의체다. 안산시관광협의회와 대부도 어촌계, 대부도상인회, 관광사업체, 숙박업 관련 협회 등 대부도 관광과 밀접한 관계가 있는 기관·단체 관계자 34명으로 구성돼 있다.지난 3월 출범 이후 처음 열린 이번 정기회의에는 양운영 민간 공동의장(안산시관광협의회 회장)을 비롯해 이선희 문화체육관광국장, 김진석 민간 공동부의장(안산시농어촌민박총연합회 회장), 협의체 위원 등 40여 명이 참석했다.참석자들은 관광 인프라 확충과 관광 콘텐츠 발굴, 관광객 편의 증진 방안 등 대부도 관광 활성화를 위한 다양한 의견을 제시하며 자유롭게 소통하는 시간을 가졌다. 시는 이날 논의된 의견을 향후 관광 정책 수립 과정에 적극 반영하고, 민관 협력을 바탕으로 대부도 관광 경쟁력 강화에 힘쓸 계획이다.이민근 시장은 "대부도는 안산을 대표하는 해양관광 자원이자 수도권 서부권 관광의 핵심 거점"이라며 "민관이 함께 지혜를 모아 관광객이 머물고 다시 찾고 싶은 대부도를 만들어 갈 수 있도록 관광 인프라 확충과 콘텐츠 개발에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.