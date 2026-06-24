나동연 양산시장, 조직 대수술…동부청사 시대 열고 웅상 발전축 전면 배치

균형발전국 신설·통합돌봄과 설치 25명 증원

양산 대도약 출발점은 동부양산 성장·복지 중심 행정체계 재편

20260624_093224 0 24일 나동연 양산시장이 시청 프레스센터에서 2026년 기구·정원 조정(안)을 발표하고 있다./이철우 기자

20260624_095527 0 2026 양산시 기구·정원 조정(안)./이철우 기자

경남 양산시가 민선 9기 핵심 공약인 동부청사 운영을 본격화하며 대대적인 조직 개편에 나선다. 웅상지역을 미래 성장 거점으로 육성하기 위한 균형발전국을 신설하고, 통합돌봄과와 생명존중팀을 설치하는 등 성장과 복지를 동시에 겨냥한 행정체계 개편이 추진된다.나동연 양산시장은 24일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "민선 9기 공약과 주요 사업을 체계적으로 추진하기 위해 조직을 확대 개편한다"며 "동부청사 운영을 통해 지역 간 균형발전과 시민 통합을 실질적으로 강화하겠다"고 밝혔다.개편안에 따르면 양산시 조직은 기존 8국 3담당관 53과 276팀에서 8국 3담당관 54과 280팀으로 확대된다. 공무원 정원도 1454명에서 1479명으로 25명 늘어난다.이번 개편의 핵심은 웅상출장소를 중심으로 한 동부청사 운영이다. 시는 기존 웅상출장소 기능을 유지하면서 별도의 균형발전국을 신설해 동부양산 발전 전략을 전담하도록 했다.균형발전국은 미래전략과, 관광과, 재생전략과, 균형발전과 등 4개 과 체제로 운영된다. 산업 고도화와 신산업 유치, 관광 활성화, 도시재생, 지역 간 발전 전략 수립 등을 총괄하며 동부양산 성장 프로젝트의 컨트롤타워 역할을 맡게 된다.특히 양산수목원 조성, 용당 역사지구 문화관광벨트, 회야강 르네상스 사업 등 웅상권 핵심 전략사업을 한 조직에서 통합 추진함으로써 정책 추진력을 높인다는 계획이다.시는 이번 조직 개편을 통해 웅상이 경제·산업·관광·인프라를 아우르는 새로운 성장축으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다. 사실상 동부양산 발전을 시정의 최우선 과제로 전면 배치한 셈이다.복지 분야에서는 통합돌봄과를 신설해 고령화와 돌봄 수요 증가에 대응한다. 자살예방 정책을 총괄할 생명존중팀도 새로 설치된다. 아동학대 전담공무원 정원 확대도 함께 추진해 사회안전망 강화에 나선다.반면 기존 미래혁신국은 폐지된다. 관련 기능은 문화AI국과 안전교통국 등으로 재배치된다. 문화AI국은 문화·체육·교육 분야와 인공지능·정보통신 기능을 결합해 시민 체감형 디지털 행정서비스를 구현하는 역할을 맡는다.나동연 시장은 "동부청사 운영은 단순한 조직 개편이 아니라 양산의 미래 성장 구조를 바꾸는 출발점"이라며 "화합과 성장, 양산 대도약이 동부양산에서 본격적으로 시작될 것"이라고 강조했다.이번 기구·정원 조정안은 25일부터 30일까지 입법예고를 거쳐 시의회 심의·의결 후 확정되며 오는 8월 1일부터 시행될 예정이다.