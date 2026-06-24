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“항암치료 받느라 힘드시죠?”…과천시, 암환자 가발구입비 지원

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과천 주성식 기자

승인 : 2026. 06. 24. 16:55

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소득·재산 기준 없이 1인당 최대 70만원까지…내달 1일, 하반기 신청 접수
과천시_암환자 가발구입비 지원
경기 과천시가 암 치료 과정에서 탈모로 어려움을 겪는 시민의 심리적 안정을 위해 가발 구입비를 지원한다.

과천시는 암 환자의 심리적 부담을 덜고 일상 회복을 돕기 위한 가발구입비 지원 사업<포스터>의 2026년 하반기 신청을 다음달부터 접수한다고 24일 밝혔다.

암 환자 가발구입비 지원 사업은 소득이나 재산 기준과 관계없이 지원 대상 요건을 충족하는 과천시민에게 가발 구입 비용을 지원하는 사업이다. 앞서 시는 2024년 말 관련 조례를 개정해 기존 소득·재산 제한 기준을 폐지하고 지원대상을 확대한 바 있다.

시에 따르면 제도 개정 전인 2024년 신청자는 1명에 그쳤으나, 2025년에는 14명으로 늘어나는 등 시민들의 이용도가 증가하고 있다. 올해는 상·하반기 각 10명씩 총 20명에게 지원할 계획이며, 지원금액은 1인당 최대 70만원(평생 1회)이다. 하반기 신청은 예산 범위 내 선착순으로 접수한다.

신청 대상은 신청일 기준 과천시에 6개월 이상 주민등록을 두고 실제 거주하는 시민으로, 보건복지부 고시에 따른 지원 대상 암종을 진단받고 치료 중이어야 한다. 또한 항암치료로 인한 탈모와 가발 필요성이 기재된 의사 소견서가 필요하다.

신계용 시장은 "암 환자들이 투병 과정에서 겪는 신체적·정신적 고통을 조금이나마 덜어드리고자 가발지원금 사업을 확대하고 있다"며 "앞으로도 시민들의 삶의 질을 높일 수 있는 다각적인 복지 정책을 마련해 나가겠다"고 말했다.
주성식 기자

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