안병구 밀양시장, ‘영남권 친환경 농산물 물류센터’ 유치 총력

농식품부 찾아 "교통 요충지 밀양이 최적지"…국비 지원·정책 협력 건의

20260624-밀양시, 정부세종청사 방문…영남권 친환경농산물 종합물류센터 조성 건의 0 안병구 밀양시장이 24일 정부세종청사에서 중앙부처 관계자들을 만나 지역 현안 사업을 설명하고 있다. 안 시장은 이날 밀양의 지리적 이점을 강조하며 '영남권 친환경농산물 종합물류센터' 건의책자를 전달하는 등 국비 확보를 위한 본격적인 행보에 나섰다. /밀양시

경남 밀양시가 지역 농업의 미래 경쟁력을 확보하고 친환경 농산물 유통 체계를 혁신하기 위해 정부 세종청사를 찾는 등 국비 확보를 위한 본격적인 행보에 나섰다.안병구 밀양시장은 24일 정부세종청사에서 농림축산식품부 농산업혁신정책관과 면담을 갖고, '영남권 친환경농산물 종합물류센터 조성사업'의 당위성을 피력하며 정부 차원의 적극적인 관심과 국비 지원을 요청했다.안 시장은 이날 면담에서 "정부의 국정과제인 친환경·유기농업 확대를 실현하려면 생산과 유통 기반의 집적화, 그리고 물류 효율성 제고가 필수적"이라며 "영남권 친환경농산물 종합물류센터가 생산자와 소비자를 잇는 핵심 거점이자 안정적인 공급 체계 구축의 마중물이 될 것"이라고 강조했다.특히 영남권은 전국 친환경 농산물의 주요 생산지이자 대규모 소비시장과 인접해 있어 물류 거점 조성에 천혜의 조건을 갖추고 있다는 평가를 받는다. 안 시장은 사통팔달의 우수한 교통 접근성과 기존 물류 인프라를 바탕으로 밀양시가 사업 추진의 최적지라는 점을 전면에 내세웠다.시가 추진하는 종합물류센터는 친환경 농산물의 집하·선별·저장·배송 기능을 하나로 통합한 유통 허브다. 센터가 조성되면 복잡한 유통 단계가 대폭 축소돼 물류비 절감은 물론 유통 효율성이 극대화될 것으로 기대된다. 이를 통해 생산 농가는 안정적인 소득을 보장받고, 소비자는 신선한 친환경 농산물을 합리적인 가격에 공급받는 상생 구조가 완성된다는 것이 시의 설명이다.안 시장은 "영남권 친환경농산물 종합물류센터는 밀양 농업의 미래 100년을 이끌고 영남권 전체의 유통 혁신을 선도할 핵심 사업"이라며 "정부 및 경상남도와 긴밀한 공조 체계를 구축해 사업을 반드시 밀양에 유치할 수 있도록 시의 모든 역량을 집중하겠다"고 공언했다.한편 밀양시는 이번 물류센터 유치를 위해 농식품부 등 관계 기관과 지속적인 협의를 이어가고 있으며, 향후 사업 확정과 국비 확보를 위한 총력전을 펼칠 계획이다.