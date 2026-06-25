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산업 자동차

팅크웨어, 룸미러 블랙박스 ‘아이나비 RM100’ 출시…60프레임 E-미러 적용

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남현수 기자

승인 : 2026. 06. 25. 09:23

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전방 QHD·후방 FHD 지원…142도 광시야각으로 후방 시야 확대
후방 추돌·접근 감지 등 운전자 보조 기능 강화
순정형·밴드형 선택 가능…출시 기념 GPS 동글 증정 이벤트
[사진자료] 팅크웨어, 60프레임 E-Mirror 적용 룸미러 블랙박스 ‘아이나비 RM100’ 출시
팅크웨어, 60프레임 E-Mirror 적용 룸미러 블랙박스 '아이나비 RM100' 출시./팅크웨어
팅크웨어가 60프레임 E-미러(E-Mirror) 라이브 뷰를 지원하는 룸미러형 블랙박스 '아이나비 RM100'을 출시했다.

팅크웨어는 전방 QHD, 후방 FHD 해상도와 전후방 각각 142도의 광시야각을 적용한 룸미러 블랙박스 '아이나비 RM100'을 출시했다고 25일 밝혔다.

신제품은 기존 룸미러의 후방 시야 한계를 보완하는 E-미러 기능을 적용했다. 초당 60프레임 라이브 뷰와 IPS LCD 디스플레이를 통해 주행 중 후방 영상을 보다 부드럽고 선명하게 확인할 수 있다. 후방 카메라는 실내형과 실외형 가운데 차량 환경에 맞춰 선택할 수 있다.

제품은 기존 룸미러를 교체하는 순정형과 기존 룸미러 위에 장착하는 밴드형 두 가지 방식으로 출시됐다.

전후방 HDR 기능을 적용해 역광과 야간 환경에서도 선명한 영상 녹화를 지원하며, 저전력 주차 녹화 모드를 통해 장시간 주차 중에도 안정적인 녹화가 가능하다.

운전자 보조 기능도 강화했다. GPS 연결 시 ADAS를 통해 앞차 출발 알림, 차선 이탈 경보, 전방 추돌 경보를 지원하며, 후방 카메라를 활용한 후방 추돌 알림과 후방 접근 감지 기능도 제공한다. 실외형 후방 카메라 장착 시에는 후방 주차 가이드 라인도 지원한다.

이 밖에도 USB Type-C 기반 스마트폰 연결 기능을 지원하며 제품 보증기간은 2년이다.

팅크웨어 관계자는 "'아이나비 RM100'은 기존 룸미러를 대체하는 넓은 시야와 60프레임 E-미러 라이브 뷰를 통해 보다 안전하고 편리한 주행 환경을 제공하는 제품"이라며 "고화질 영상 녹화는 물론 다양한 운전자 보조 기능까지 갖춰 프리미엄 룸미러 블랙박스를 찾는 소비자들에게 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 팅크웨어는 제품 출시를 기념해 구매 고객에게 정품 GPS 동글을 증정하고, 칼트윈 시공 할인 쿠폰과 경품 이벤트도 함께 진행한다.
남현수 기자

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