넥센타이어, 국가서비스대상 7년 연속 수상

넥스트레벨, 국내 최초 타이어 렌탈 서비스

초기 구매 부담 낮춰 시장 안착

고객 밀착형 케어로 만족도 4.8점

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넥센타이어가 '2026 국가서비스대상' 타이어 종합서비스 부문에서 7년 연속 대상을 수상했다고 25일 밝혔다. 산업통상부 산하 산업연구원(IPS)이 주관하는 '국가서비스대상'은 차별화된 서비스 가치로 소비자들에게 선택받은 우수 기업 및 브랜드에 수여하는 상이다.넥센타이어는 타이어 렌탈 서비스 '넥스트레벨'의 높은 고객 만족 평가와 최초로 시작한 서비스 가치를 인정받았다. 넥스트레벨은 초기 부담이 큰 타이어 교체 비용을 월 단위로 분할 결제할 수 있으며 제휴카드 결합 시 할인 혜택을 극대화할 수 있어 프리미엄 타이어의 진입 문턱을 낮췄다는 평가를 받는다.단순히 구매 방식을 다양화한 것에 그치지 않고 사후 관리 서비스도 강화했다. 소비자 과실에도 무상 교체를 지원하는 '프리미엄 파손 보증 서비스', 전국 800여 개 매장에서 주기적인 케어를 제공하는 '넥스트레벨 체크 서비스' 등 타이어 구매 이후 전 과정을 관리하는 서비스로 진화해 왔다.또한 온·오프라인을 연계한 편리한 주문 시스템, 렌탈 전문점 무료 배송 및 장착, 도착 알림 서비스 등을 통해 전국 어디서나 균일하고 전문적인 서비스를 단일 가격으로 제공하고 있다. 이러한 혁신에 힘입어 넥스트레벨은 타이어 렌탈 누적 판매 250만개를 돌파했으며 고객 만족도 조사에서도 4.8점(5점 만점)을 받았다.넥센타이어 관계자는 "국가서비스대상 7년 연속 수상은 프리미엄 타이어를 부담 없이 이용하고자 하는 고객들의 니즈를 정확히 충족시킨 결과"라며 "앞으로도 고객 중심의 차별화된 서비스를 지속적으로 강화해 가겠다"라고 말했다.