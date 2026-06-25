닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

현장 찾은 최기영 봉화군수 당선인…관광·정주 공약 점검

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260625010008821

글자크기

닫기

봉화 장성훈 기자

승인 : 2026. 06. 25. 14:14

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

봉화군
분천산타마을 경관타워를 오르면서 업무계획을 지시하고 있는 최기영 봉화군수 당선인/봉화군
민선 9기 출범을 앞둔 최기영 봉화군수 당선인이 군민화합미래준비위원회와 함께 지역 주요 사업장을 찾아 핵심 공약 이행 방안을 점검했다.

25일 미래준비위원회에 따르면 최 당선인은 전날 지역 주요 사업장 5곳을 방문해 사업 추진 현황을 살펴보고 민선 9기 군정 운영 방향과 연계한 발전 방안을 논의했다.

이번 현장 점검은 체류형 관광 기반 조성과 정주환경 개선 사업을 중심으로 진행됐다.

최 당선인은 먼저 봉성면 창평리 K-베트남밸리 조성사업 현장을 찾아 베트남 리왕조 유적지와 다문화커뮤니티센터 조성 상황을 점검했다. 사업비 규모를 고려해 국가사업 연계와 민간 투자 유치 방안 마련이 필요하다고 강조했다.

문수산산림복지단지에서는 자연휴양림과 산림치유센터 운영 현황을 살펴보고 이용객 확대를 위한 홍보 강화와 체험 프로그램 다양화 방안을 주문했다.

분천산타마을 관광명소화사업 현장에서는 사계절 썰매장과 전망대 등 주요 시설 추진 상황을 확인했다. 겨울철 관광에 집중된 방문객을 사계절 관광으로 확대할 수 있는 콘텐츠 발굴이 필요하다는 의견을 제시했다.

명호면 미슐랭 경관드라이브길 조성사업 현장에서는 관광객 체류시간을 늘려 지역 농가 소득으로 연결할 수 있는 방안을 논의했다. 주차장과 농특산물 직거래 공간 조성, 관광 콘텐츠 확충 등을 검토해 줄 것을 관계 부서에 요청했다.

마지막으로 내성지구 도시개발사업 현장을 찾아 공사 안전관리와 주민 불편 최소화 대책을 점검했다. 공사 과정에서 발생하는 사토 활용 방안과 장마철 토사 유출 방지 대책, 소음·진동 민원 대응 등을 주문했다.

최기영 봉화군수 당선인은 "군정의 중심은 현장과 군민의 삶에 있다"며 "주민들이 변화를 체감할 수 있는 실효성 있는 정책을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
장성훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기