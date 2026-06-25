국내 최대 안동소주 생산시설 준공…경북, K-전통주 세계화 속도

안동 바이오산단에 '소주스토리' 양조장 준공

연간 160만병 생산…14개국 수출 확대 기대

①6.25(농)소주스토리_안동소주_양조장_준공식1 (2) 0 경북도는 25일 안동시 풍산읍 경북바이오2차산업단지에서 농업회사법인 '소주스토리' 양조장 준공식을 개최했다. / 경북도

경북도가 안동소주의 세계화 거점이 될 국내 최대 규모의 소주 생산시설을 갖춘 양조장을 준공하며 K-전통주 해외시장 공략에 속도를 낸다.경북도는 25일 안동시 풍산읍 경북바이오2차산업단지에서 농업회사법인 '소주스토리' 양조장 준공식을 개최했다.준공식에는 이철우 경북도지사와 이달희·김형동 국회의원, 최종구 전 금융위원장, 허영우 경북대 총장, 구자은 LS그룹 회장, 김성훈 NH농협은행 부행장, 김주원 NH농협 경북본부장, 이종기 한국증류주협회장, 권용복 안동소주협회장, CJ올리브네트웍스와 포스코, 국세청 관계자 등 220여 명이 참석했다.양조장은 총사업비 120억원을 투입해 연면적 2687㎡ 규모로 조성됐다. 최신 생산설비를 갖춰 연간 60만ℓ, 375㎖ 기준 약 160만병의 안동소주를 생산할 수 있다.소주스토리의 모기업인 나라셀라는 코스닥 상장기업으로 와인 수입·유통 전문기업이다. 경북도는 2023년 나라셀라와 안동소주 세계화를 위한 투자협약을 체결한 바 있다.양조장 조성을 위해 경북도는 기계·설비 구입비 3억5000만원, 안동시는 8억2000만원을 지원했다.경북도는 이곳에서 생산되는 안동소주의 국내 유통은 물론 해외 수출도 확대할 계획이다.도는 그동안 안동소주협회 설립과 공동 브랜드(BI), 공동 주병 개발, 도지사 품질인증제도 운영, 해외 공동마케팅 등을 추진하며 미국과 중국, 베트남 등 14개국에 수출 기반을 구축해 왔다.안동소주는 지난해 12억7000만원의 수출 실적을 기록해 2023년보다 55% 증가했다.이철우 도지사는 "오늘 준공식은 안동소주 세계화 비전을 현실로 만드는 중요한 계기"라며 "안동소주가 세계인이 즐기는 K-전통주로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.