귀촌 감소에도 ‘月 15만원’ 효과는 튼튼… 기본소득 7곳 귀촌인 38% ‘쑥’

농식품부, 2025년 귀농·귀촌 통계 발표

귀촌 31.6만 가구… 귀촌인 2.2% 줄어

귀농인 8.5% 늘어… 고령층·여성 증가

작년 10월 최초 발표지, 인구 유입 집계

2026061001010007406 0 경남 함양군에서 예비 귀농·귀촌인들이 현장 체험 프로그램에 참여하고 있다. /함양군

지난해 국내 인구 이동 감소에 따라 귀촌인구도 소폭 줄어든 것으로 나타났다. 다만 '농어촌 기본소득' 시범사업 대상지의 경우 평균 귀촌인구가 37.8% 늘어나 인구 유입 효과가 감지된 것으로 조사됐다.25일 국가데이터처와 농림축산식품부가 발표한 '2025년 귀농어·귀촌어 통계'에 따르면 지난해 전체 귀촌은 31만6977가구로 전년 대비 1681가구 감소했다. 가구원은 41만3464명으로 9325명 줄었다. 수치로 환산하면 각각 0.5%, 2.2% 감소한 규모다.농식품부는 국내 인구이동 감소세가 귀촌에도 영향을 미쳤다고 분석한다. 지난해 국내 이동자 수는 612만명으로 전년 대비 2.6% 감소했다.농식품부 관계자는 "전반적인 귀촌인구는 60대 이상 고령층을 제외한 전 연령대에서 감소했다"며 "다만 전체 귀촌 가구주 중 30대 이하 청년층이 43%로 가장 큰 비중을 차지했다"고 설명했다.귀촌 이유는 '일자리'가 32.1%로 가장 많았다. 이어 주택(26.1%), 가족(25.4%) 등 순으로 나타났다.귀농의 경우 지난해 8735가구로 전년 대비 492가구 늘었다. 가구원 수는 1만1617명으로 907명 증가했다. 증가율은 각 6.0%, 8.5%로 집계됐다. 귀농가구 주 연령대는 60대가 37.3%로 가장 많았다. 70대 이상 고령층과 여성 귀농이 큰 폭으로 증가면서 역대 가장 큰 비중을 기록했다.농식품부 관계자는 "농작업 기계화 및 자동화 등으로 신체적 부담이 줄어들면서 고령·여성층 귀농이 늘어난 것으로 분석한다"며 "청년층 귀촌 이유는 발령 등 직업적 원인이 가장 크며 영농정착지원사업 등도 일부 영향이 있을 것으로 보고 있다"고 말했다.아울러 농어촌 기본소득 시범사업 대상 지역 7개군(郡)은 귀촌인이 평균 37.8% 증가한 것으로 조사됐다. 귀촌 흐름 위축 속에서도 인구 유입 효과가 확인된 것이다. 해당 사업은 대상 지역 주민에게 매월 15만원 상당 지역사랑상품권을 지급하는 것으로 올해부터 2년간 시범 실시된다.인구 증가세가 확인된 곳은 경기 연천군, 강원 정선군, 충남 청양군, 전북 순창군, 전남 신안군, 경북 영양군, 경남 남해군 등이다. 앞서 농식품부는 지난해 10월 해당 지역을 시범사업 대상지로 최초 발표한 바 있다. 이후 국회 단계에서 관련 예산이 증액돼 충북 옥천군, 전북 장수군, 전남 곡성군 등이 추가됐다.농식품부 관계자는 "귀농·귀촌 통계 조사기간은 전년도 11월부터 이듬해 10월까지"라며 "처음 발표된 기본소득 대상 지역 움직임만 파악한 결과"라고 전했다.농식품부는 귀촌·귀농인구가 지속적으로 농촌에 머물 수 있도록 정주여건 개선 등을 추진할 방침이다.윤원습 농식품부 농업정책관은 "도시민 유입뿐만 아니라 귀농·귀촌인이 농촌에 계속 머물 수 있는 여건을 만들어가는데 노력을 기울여야 한다"며 "농촌 일자리, 빈집, 농지 등에 대한 다양한 정보를 귀농·귀촌 통합플랫폼 '그린대로'를 통해 맞춤 제공할 계획"이라고 했다.한편 농식품부는 올해 4월 확보한 추가경정예산을 통해 강원 화천군, 충북 보은군, 전북 진안군 등 7곳을 농어촌 기본소득 추가 대상 지역에 편입했다. 다음달부터 시범사업 추진 지역은 총 17곳이 된다.