대한항공 스카이패스, 항공 멤버십 대상 4년 연속 선정

마일리지 사용처 확대 등 인정받아

[대한항공] 스카이패스 국가서비스대상 2 (1) 0 대한항공 스카이패스(SKYPASS) 사용처. /대한항공

대한항공 스카이패스(SKYPASS)가 '2026 국가서비스대상' 항공 멤버십 부문 대상을 수상했다.25일 대한항공은 전날 서울 서초구 엘타워에서 열린 '2026 국가서비스대상' 시상식에서 항공 멤버십 부문 대상을 받았다고 밝혔다. 행사는 산업정책연구원이 주최하고 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 동아일보, 서울과학종합대학원이 후원한다..대한항공은 2023년부터 4년 연속 항공 멤버십 부문 대상을 수상했다. 품격 있는 우수회원 등급별 서비스와 다양한 마일리지 사용처 확보, 합리적인 프로모션, 마일리지 복합 결제 서비스 등을 통해 고객 편의성과 서비스 만족도를 높인 점이 우수한 평가를 받았다.올해로 시행 42주년을 맞이한 스카이패스는 대한항공의 멤버십 프로그램(상용고객 우대 제도)이다. 스카이패스 회원은 대한항공과 제휴사를 이용해 마일리지를 적립하고, 적립 수준에 따른 우수회원 등급을 받는다.우수회원들은 대한항공 및 대한항공이 속한 항공사 동맹 스카이팀 항공사의 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 적립한 대한항공 마일리지는 항공권, 대한항공 직영 프레스티지 라운지 이용, 제휴 호텔 예약, 마일리지 몰 상품 및 바우처 구매 등에서 사용 가능하다.대한항공은 고객 편의를 높이기 위해 마일리지 사용처를 지속 확장해 왔다. 대한항공 홈페이지·모바일 앱에서 보너스 항공권을 구매하는 고객을 대상으로 마일리지 할인 혜택을 제공하는 '보너스 핫픽', 대한항공 일반 항공권 구매 시 항공 운임의 일부를 마일리지로 지불하는 마일리지 복합 결제 서비스 '캐시 앤 마일즈'가 대표적이다.보너스 핫픽은 보너스 항공권 구매가 가능한 노선을 한 눈에 볼 수 있어 고객의 시각에서 바라본 대표적인 서비스로 평가받는다. 캐시 앤 마일즈는 소량 마일리지도 사용할 수 있어 소비자들에게 호응을 얻고 있다. 이외에도 대한항공이 운영하는 '마일리지 몰'에서는 다양한 대한항공 굿즈를 마일리지로 구매할 수 있다.대한항공 관계자는 "앞으로도 고객들이 마일리지를 편리하게 사용할 수 있도록 새로운 상품과 서비스를 선보이고 다양한 프로모션을 진행할 예정"이라고 밝혔다.